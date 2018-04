Umbruch bei den TG-Handballern

Die Handballer der TG Biberach empfangen zum letzten Landesliga-Heimspiel der Saison den TV Altenstadt. Die Begegnung steht auch im Zeichen des Abschiednehmens. Sechs Spieler werden am Samstag, 21. April, von ihren Fans verabschiedet werden. Anpfiff zum Schlussakkord ist um 19.30 Uhr in der Biberacher PG-Halle.

Man kann schon von einem Umbruch sprechen, der sich bei der ersten Herrenmannschaft der TG-Handballer andeutet. Neben Tobias Baumgart, der bereits vor zwei Wochen seinen letzten Auftritt vor heimischem Publikum hatte, verabschieden sich noch fünf weitere verdiente Spieler. Markus Braun, Tobias Hermann und Simon Kruse werden ihre Handballschuhe an den Nagel hängen. Stefan Beljic (SC Vöhringen) und Jonas Dück (TV Gerhausen) gehen in der kommenden Spielzeit für andere Clubs auf Torejagd. Alle sechs Spieler haben eine erfolgreiche Ära im TG-Trikot geprägt. Als Höhepunkt gilt natürlich der Aufstieg in die Landesliga vor zwei Jahren. Nicht nur aufgrund dieses Erfolgs, viel mehr aufgrund des jahrelangen vorbildlichen Einsatzes und Identifikation mit dem Verein, wird den Scheidenden von ihrem Publikum ein gebührender Abschied bereitet.

Altenstadt zuletzt mit Niederlage

Auch alle anderen Spieler freuen sich auf ihren letzten Auftritt auf heimischem Parkett und möchten den Fans einen schönen Abschluss bieten. Die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa ist zum Saisonendspurt nochmal richtig gut in Form gekommen. Am vergangenen Samstag knöpfte sie dem Spitzenreiter HC Hohenems beim 30:30 einen Punkt ab. Ein Kunststück, das in dieser Spielzeit nicht vielen Mannschaften gelungen ist. Diesen Schwung möchte die TG nun in die Begegnung gegen den TV Altenstadt mitnehmen. Dieser rangiert momentan auf dem zweiten Tabellenplatz. Der TVA schaffte es am Samstag nicht, die Vorlage der TG zu nutzen, um den Abstand auf Hohenems bis auf einen Punkt zu verkürzen. Stattdessen mussten sich die Geislinger Vorstädter in eigener Halle dem TV Reichenbach mit 20:21 geschlagen geben.

So sind es nunmehr drei Punkte Rückstand auf Platz eins. Die Meisterschaft ist gleichbedeutend mit dem direkten Aufstieg, der zweite Platz berechtigt zur Aufstiegsrelegation in die Württembergliga. Bei zwei verbleibenden Spielen muss der TVA, der sich mit vielen Fans in Biberach angekündigt hat, am Samstag auf jeden Fall gewinnen, um noch eine rechnerische Chance auf die Meisterschaft zu erhalten. Der TVA hat sich im Laufe der Saison zu einem echten Aufstiegsfavoriten gemausert, nachdem der Saisonstart eher holprig war.

Beim Hinspiel im September lag die TG lange in Führung, ehe der TVA in der zweiten Halbzeit einen Zwischenspurt hinlegte und am Ende deutlich und verdient mit 30:25 gewann. Der Altenstädter Trainer Andreas Frey verfügt über eine sehr ausgeglichen besetzte Mannschaft, die vor allem durch eine extrem starke Defensive überzeugt. So ist es nicht verwunderlich, dass der TVA die wenigsten Gegentreffer aller Teams in der Landesliga kassierte.