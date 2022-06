Umbau, Schließung, Eröffnung: Was sich derzeit in der Biberacher Gastrobranche tut

Die Freunde und Stammgäste von Biberacher Traditionslokalen machen seit einigen Monaten schwierige Zeiten durch. Mit dem Biberkeller, dem Grünen Baum und der Weinstube Zum Goldenen Rebstock stehen gleich drei jahrzehntelang angestammte Gaststätten in der Innenstadt auf der Kippe oder sind geschlossen.

Goldener Rebstock

Freunde und Stammgäste sind noch immer bestürzt über den Tod des „Stecken“-Wirts Rolf Löcherbach Anfang Mai. Aktuell führt seine inzwischen 84-jährige Mutter Erna das Wirtshaus weiter - doch das endgültige Ende ist bereits entschieden.

Grüner Baum

Seit dem Tod des bisherigen Wirts Andreas Höschele im vergangenen Herbst ist die Gaststätte geschlossen. Zwischenzeitlich hat der Landkreis in dem Gebäudekomplex Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Mittelfristig sollen die Gebäude auf dem früheren Brauereiareal samt Gaststätte aber abgerissen werden.

Scharfes Eck

Seit rund einem Jahr ist Dr. Markus Bischoff dabei, die ehemalige Weinstube zum Scharfen Eck wieder auf Vordermann zu bringen. Eigentlich ist er Chirurg, will aber jetzt Gastronom werden. Schon an Schützen soll es losgehen.

Biberkeller

Seit Spätsommer 2021 sind die Türen im Biberkeller zu. Einen dauerhaften Gaststättenbetrieb wie bisher soll es auch in naher Zukunft dort nicht mehr geben. Stattdessen soll der Biberkeller für geschlossene Gesellschaften vermietet werden. Ab 2023 wollen die Betreiber dann auch eigene Veranstaltungen anbieten, die sich am Veranstaltungskalender der Stadt orientieren wie etwa zur Fasnet oder Schützen.

Für alle Gastronomen gibt es übrigens noch eine Neuerung: Im Hauptausschuss wurde Anfang Mai über die Verlängerung der Sperrzeiten in der Außengastronomie diskutiert. Diese soll nun an Wochenenden bis 24 Uhr verlängert werden, unter der Woche bis 23 Uhr. Bislang galt die Sperrstunde bis 22 Uhr oder in Einzelfällen bis 23 Uhr.

