Um des lieben Friedens willen

Die Stadt Biberach wird bis spätestens 15. September eine fünf Meter hohe und 23 Meter lange Lärmschutzwand am DFB-Minispielfeld im Stadtteil Gaisental errichten lassen. Sie folgt damit einem Vergleich der vom Verwaltungsgericht (VG) Sigmaringen im Dezember vorgeschlagen hatte. Leicht tat sich der Gemeinderat am Montagabend mit diesem Beschluss aber nicht. Gegenstimmen gab es von Räten der SPD und der Grünen.

Wie berichtet hatte ein Anwohner bereits 2014 gegen die Stadt geklagt, weil er sich vom Lärm gestört fühlt, der vom Spielbetrieb auf dem Feld ausgeht. Dabei ging es nicht nur um das Geschrei der Kinder und Jugendlichen, sondern auch um den Krach, wenn der Ball gegen die Bande klatscht. Das VG hatte sich den Sachverhalt bei einer Verhandlung im Dezember angesehen und einen Vergleich vorgeschlagen. Um das Spielfeld weiter in der bisherigen Form betreiben zu können, müsse die Stadt eine Lärmschutzwand errichten.

Zusätzliche Bandendämmung

„Wenn wir nicht zustimmen, ist unklar, wie es weitergeht“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann in der Sitzung. Das VG habe bereits ein Urteil in der Schublade liegen, dessen Inhalt er nicht kenne. „Das kann zu unseren Gunsten ausgehen, unser Anwalt rät uns jedoch davon ab, es darauf ankommen zu lassen.“ Es bestehe das große Risiko, dass im Falle einer Niederlage vor Gericht der Spielbetrieb sofort eingestellt und das Spielfeld unter Umständen abgebaut werden müsste. Das wolle die Stadt mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen, die es bislang nutzen, nicht riskieren. Deshalb bitte er den Gemeinderat um Zustimmung zum Bau der Lärmschutzwand, so Kuhlmann. Die Verwaltung will zusätzlich auch noch die Bande des Spielfelds dämmen lassen. Der klagende Anwohner hatte bereits Zustimmung zum Vergleich signalisiert.

„Die gute Nachricht ist, dass das Spielfeld bleibt, wenn wir dem zustimmen“, sagte Friedrich Kolesch (CDU). Das Spielfeld gehöre ins Wohngebiet und nicht irgendwo an den Rand. Die Lärmschutzwand sei nicht schön, müsse aber gebaut werden, um den Rechtsfrieden zu erreichen. „Ich kann alle verstehen, die die Wand nicht wollen“, so Kolesch. Er dankte der Stadtverwaltung, dass sie das Spielfeld nicht bereits nach der Klage verlegt habe, er dankte auch „der großen Mehrzahl der Anwohner“, die das Feld seit dem Bau 2008 toleriert hätten.

Es sei bedauerlich, dass ein Spielangebot für Kinder und Jugendlichen so viel Ärger bedeuten könne, meinte Gabriele Kübler (SPD). Ihre Fraktion habe den Standort im Wohngebiet aus Gründen der sozialen Kontrolle immer für sinnvoll erachtet. „Eine Bandendämmung hätte man schon längst anbringen können.“ Ein „Einpacken“ des Spielfelds durch eine riesige Mauer wolle die SPD-Fraktion nicht, deshalb werde sie gegen den Vergleich stimmen, so Kübler.

„Wir wollen die Kuh vom Eis haben, deshalb stimmen wir für den Vergleich“, sagte Magdalena Bopp (Freie Wähler). Eine Einstellung des Spielbetriebs wolle ihre Fraktion nicht. Die zusätzliche Dämmung der Bande sei ebenfalls wichtig. Außerdem sollten die Tor- und Fangnetze getauscht werden, die seien inzwischen „total verrupft“.

„Mauer ist für uns alternativlos“

„Wir tun uns schwer, dem Mauerbau zuzustimmen“, sagte Silvia Sonntag (Grüne). Auch aus ihrer Fraktion werde es Gegenstimmen geben. Der Vergleich scheine aber die einzige Lösung. Das sah auch Alfred Braig (FDP) so. „Die Mauer ist für uns alternativlos.“ Dies ändere jedoch nichts daran, dass der Schulhof der benachbarten Gaisental-Grundschule nach wie vor offen sei und im Sommer „für Partys mit Alkohol und Drogen“ genutzt würde, so Braig.

Wenn er als Linker einem Mauerbau zustimmen müsse, dann sei ihm wichtig, dass diese Mauer wenigstens schön dekoriert werde oder daraus vielleicht eine sogar Kletterwand gemacht werden könne, schlug Ralph Heidenreich (Linke) vor.

Bevor die Ratsmehrheit dem Vergleich des VG zustimmte, sagte Oberbürgermeister Norbert Zeidler, er lege Wert darauf, dass hier keine Mauer, sondern lediglich eine Lämrschutzwand gebaut werde.