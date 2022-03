Ukrainerinnen sind dankbar für Hilfe aus Biberach

Die Stadt Biberach hat einen Spendenaufruf gestartet, um über die Kontakte der polnischen Partnerstadt Schweidnitz zu deren ukrainischen Partnerstädten, Iwano-Frankiwsk in der Westukraine und Nischyn in der Nähe von Kiew, Hilfe vor Ort zu leisten und Schweidnitz bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zu unterstützen. Vorige Woche machte sich ein Hilfstransport auf den Weg nach Schweidnitz. Malgorzata Jasinska-Reich, Vorsitzende des Schweidnitz-Ausschusses im Verein Städte Partner Biberach, schildert die Eindrücke in ihren eigenen Worten.

„Am Samstag ging es morgens um sechs Uhr mit zwei Fahrzeugen los, beladen mit 24 Paletten, zwei Rollwagen und die Zwischenräume mit weiteren Schlafsäcken, Isomatten und Hygieneartikel aufgefüllt. Je mehr wir uns der polnischen Grenze näherten, desto mehr andere Hilfsfahrzeuge, die an den entsprechenden Plakaten und Aufklebern erkennbar waren, sahen wir. Einmal überholte uns eine lange Kolonne von Autos mit spanischen Kennzeichen und den Schildern nach freiwilligen Helferinnen aund Helfern auf dem Weg zu ihrem Einsatzort. Man winkte sich zu, ein solidarisches Gefühl zwischen wildfremden Menschen die sich zufällig mit ihrem gemeinsamen Ziel auf der Autobahn begegneten, war zu spüren.

Warum wollen so viele nach Schweidnitz?

In Schweidnitz steuerten wir die Eissporthalle an. Die Saison ist beendet, und in der Halle gibt es ausreichend Platz für die Zwischenlagerung vor dem Weitertransport in die Ukraine bzw. der Verwendung in Schweidnitz. Mit Schweidnitzer Unterstützung wurden die beiden Fahrzeuge ausgeladen. Im Anschluss daran führten Szymon Chojnowski, der Vizepräsident der Stadt Schweidnitz, und Grzegorz Szwegler aus der Stadtverwaltung und Mitglied im dortigen Partnerschaftsverein, die Biberacher Gruppe zu zwei Flüchtlingsunterkünften und informierten über die momentane Situation. Schweidnitz hat rund 60 000 Einwohner, davon rund 5000 Ukrainer. 1000 ukrainische Flüchtlinge waren an jenem Samstag in der Stadt Schweidnitz registriert. Die reale Zahl dürfte ein Mehrfaches höher sein, da die privat Untergekommenen wohl größtenteils noch nicht registriert sind. Da Schweidnitz früher einen sowjetischen Militärstützpunkt beherbergte, in dem viele Ukrainer stationiert waren, vermutet Grzegorz Szwegler, dass es dadurch viele ukrainische Flüchtlinge in die Stadt zieht. Die Unterstützung durch die Bevölkerung ist riesengroß, dürfte aber bald an ihre Grenzen stoßen.

Von der polnischen Regierung wurden Schweidnitz bereits weitere 300 Flüchtlinge zugeteilt. Die Kosten für die Flüchtlingshilfe muss die Stadt bislang alleine stemmen, es gibt derzeit (noch) keine staatlichen Zuschüsse. Die Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes in Warschau zieht sich hin – eine riesige Herausforderung für Biberachs Partnerstadt.

Berichte von anstrengender Flucht

Eine Unterkunft liegt über der dortigen Feuerwehr. Auf zwei Stockwerken verteilt wohnten zu diesem Zeitpunkt 22 Menschen, sie sollen auf 40 aufgestockt werden. Noch während des Besuchs der Biberacher Gruppe wurden bereits erste Betten aus der gerade ausgeladenen Hilfslieferung in diese Unterkunft gebracht. Die zweite Unterkunft ist in einer Jugendherberge, etwas außerhalb der Stadt gelegen. Hier sind 49 Menschen – 22 Frauen und 27 Kinder – untergebracht, auch hier wird aufgestockt werden müssen. Die Frauen erzählten uns über ihre anstrengende Flucht; dass sie froh seien, in Schweidnitz so viel Hilfsbereitschaft zu erfahren. Sie sind sehr erfreut zu erfahren, dass nun Hilfe aus Biberach in Schweidnitz eingetroffen sei.

Aber ihr Ziel sei, möglichst bald wieder zurück in ihre Heimat zu reisen. Und natürlich ihre Männer wieder zu treffen, ihre Familien in einer friedlichen Ukraine wieder zu vereinen. Aktuell steht in der Jugendherberge nur eine Waschmaschine ohne Trockner zur Verfügung. Bei der Anzahl der oft sehr kleinen Kinder läuft sie ununterbrochen und deckt bei weitem den Bedarf nicht ab. Hier könnte mit den Biberacher Spendengeldern Abhilfe geschaffen werden. Die Flüchtlinge können sich teils ihr Essen selbst kochen mit gespendeten Lebensmitteln, teils wird Essen geliefert.

Wiedersehenfreude war trotz allem groß

Vor Ort wurde mit den Zuständigen über die konkrete weitere Hilfe aus Biberach gesprochen. Die Dankbarkeit für die Hilfe aus Biberach, für die Unterstützung durch die hiesige Bevölkerung ist überwältigend. Und höchst willkommen, da dringend notwendig. Davon konnten sich die Biberacher ein Bild machen. Das Ausmaß der Dankbarkeit der Ukrainerinnen ist schwer in Worte zu fassen.

Trotz des ernsten Anlasses für den Besuch war die Wiedersehensfreude groß. Der Schweidnitzer Partnerschaftsverein lud die Biberacher zum Abendessen ein. Zum Abschied schenkte Aleksandra „Ola“ Rokicka jeder und jedem Biberacher einen leckeren, frisch gebackenen Mohnstrudel.“