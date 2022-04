Ukraine-Hilfe: Landkreis Biberach spendet 20.000 Euro

Wer ebenfalls für die Ukraine-Hilfe in der Region spenden möchte, kann das auf folgendem Konto: Regionales Spendenkonto der Liga der freien Wohlfahrtspflege für Überbrückungshilfen, wenn Regelleistungen noch nicht greifen oder zusätzliche Hilfen nötig werden: Kreissparkasse Biberach, IBAN: DE51 6545 0070 0000 0185 97, Verwendungszweck: Ukrainehilfe in der Region. Für Spenden über 300 Euro ist zwingend die Anschrift beim Verwendungszweck anzugeben.

Der Sozialausschuss des Kreistags hat auf Vorschlag von Landrat Heiko Schmid in einer Eilentscheidung eine Soforthilfe über 20 000 Euro für die Arbeit der freien Wohlfahrtsverbände zur Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine im Landkreis Biberach beschlossen. Diese Spende hat Landrat Heiko Schmid nun an Peter Grundler, Leiter der Caritas Region Biberach, als Vertreter der freien Wohlfahrtsverbände übergeben. Die Liga der freien Wohlfahrtsverbände hat dazu ein eigenes Spendenkonto eingerichtet.

„Caritas, Diakonie und DRK koordinieren Hilfsangebote, stehen als Ansprechpartner für die geflüchteten Menschen zur Verfügung und bringen sich ein. Dafür bin ich sehr dankbar“, so der Landrat. Unbürokratisch würden dringend erforderliche finanzielle Unterstützungen gewährt, so könne schnell auf Hilfeanfragen reagiert werden, so Schmid weiter. „Die Hilfen kommen unmittelbar den geflüchteten Menschen im Landkreis zugute. Für dieses Zeichen der Kreistagsmitglieder des Sozialausschusses finanzielle Mittel bereitzustellen, bin ich sehr froh.“

In der Zwischenzeit befinden sich rund 800 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Biberach. Ein großer Teil davon ist privat untergekommen. Peter Grundler betont: „Innerhalb kurzer Zeit sind viele Menschen aus der Ukraine hier angekommen und es werden sicherlich noch mehr. Derzeit kommen täglich rund 20 bis 25 Anfragen bei uns an. Meistens wird eine Überbrückungshilfe benötigt, bis die Regelleistungen greifen können. Da versuchen wir mit diesen Spenden als Wohlfahrtsverbände unbürokratisch zu unterstützen. Bisher konnten wir schon mit 19 000 Euro weiterhelfen.“