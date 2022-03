Überwältigende Spendenbereitschaft für die Ukraine

Bereits zum zweiten Mal hat sich am vergangenen Samstag ein Hilfstransport mit dringend benötigten Gütern von Biberach aus in Richtung der polnischen Partnerstadt Schweidnitz auf den Weg gemacht. Mit an Bord waren insbesondere Sachspenden der Bevölkerung aus Biberach und Umgebung, die in großer Zahl bei der eigens eingerichteten Sammelstelle im Biberacher Feuerwehrhaus abgegeben wurden.

Die Biberacher Stadtverwaltung hatte aufgerufen, ganz gezielte Sachspenden im Biberacher Feuerwehrhaus abzugeben, unter anderem Schlafsäcke, Decken, Isomatten, Konservendosen, Verbandsmaterial oder auch Taschenlampen und Powerbanks. Die Resonanz sei laut Stadverwaltung überwältigend gewesen: Binnen drei Tagen kamen mehr als 40 Paletten an Hilfsgütern zusammen, die Betreuung der Sammelstelle wurde von Ehrenamtlichen übernommen, die sich spontan für diese Aufgabe bereit erklärt hatten.

Der erste Teil der Sachspenden wurde nun am vergangenen Samstag in die polnische Partnerstadt Schweidnitz gebracht, gemeinsam mit dringend benötigtem Material, das die Stadtverwaltung mit eingegangenen Spendengeldern zugekauft hatte wie beispielsweise Schmerzmittel und Unterwäsche.

Nach zehnstündiger Fahrt konnte die Biberacher Delegation – bestehend aus Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Biberach, Vertreterinnen und Vertretern des Vereins Städte Partner Biberach sowie der Biberacher Stadtverwaltung – die Lieferung in der Eissporthalle in Schweidnitz abladen. Von dort aus wird ein Teil der Hilfsgüter weiter in die Ukraine transportiert. Der andere Teil wird zur Versorgung von Flüchtlingen in Schweidnitz verwendet.

Anlässlich des Besuchs in Schweidnitz wurde auch mit Vertretern der dortigen Stadtverwaltung das weitere Vorgehen besprochen. Sobald wieder gezielte Sachspenden gefragt sind, wird die Stadtverwaltung dies kommunizieren.