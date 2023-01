„Über's Land“ ist eine musikalisch-literarische Landesshow

Das Theater Lindenhof präsentiert im Rahmen der Heimattage eine literarisch-musikalische Erkundung des Landes, kündigt das Kulturamt an. Es geht dabei um die Frage, was am Land so besonders ist und warum die Menschen trotz allem gleichzeitig belächelt und verspottet werden. Die Aufführung beginnt am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr, im Komödienhaus in Biberach.

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach und online unter www.kartenservice-biberach.de erhältlich. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751/29 555 777) möglich. (Foto: Richard Becker)