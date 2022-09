Überholmanöver: Falsch herum in den Kreisverkehr

Ein junge Frau ist am frühen Sonntagmorgen in Biberach flott unterwegs gewesen. Um einen anderen Pkw zu überholen, fuhr sie in die falsche Richtung in einen Kreisverkehr ein.

Die Autofahrerin befuhr am Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr den Erlenweg mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hans-Liebherr-Straße. Um einen vorausfahrenden Wagen zu überholen, fuhr sie am dortigen Kreisverkehr verbotswidrig links herum in den Kreisverkehr ein. Dabei kam ihr ein Streifenwagen entgegen. Die Beamten hielten das Auto umgehend an, um Schlimmeres zu verhindern. Die 20-Jährige erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.