Brutaler Raubüberfall in der Biberacher Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Nach einem versuchten Raub am Dienstag in Biberach sucht die Polizei einen Zeugen. Am 13. Dezember kurz nach 23 Uhr sollen zwei Männer einen 34-Jährigen angegriffen haben, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Fußweg an der Kreuzung Bahnhofstraße und Bismarckring unterwegs war. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen sollen die beiden Männer von dem 34-Jährigen das von ihm mitgeführte Bargeld verlangt haben, wobei einer Männer den 34-Jährigen am Kragen packte, während der andere ihm einen Faustschlag versetzte. Um ihrer Forderung nach Bargeld mehr Nachdruck zu verleihen, zog einer Männer ein Messer und bedrohte den 34-Jährigen damit.

Noch bevor das Tatopfer der Forderung der Männer nachkommen konnte, hielt ein zufällig vorbeifahrender Mann mit einem Auto an. Die Insassen des Fahrzeugs fragten, ob alles in Ordnung sei, woraufhin sich der 34-Jährige von seinen beiden Angreifern losreißen und in das Auto mit den bislang unbekannten Insassen flüchten konnte, das kurz darauf wegfuhr. Kurze Zeit später verständigte der 34-Jährige Geschädigte die Polizei.

Im Zuge der ersten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 33-Jährigen tunesischen Staatsangehörigen. Dieser konnte in seiner Wohnung angetroffen und in den frühen Morgenstunden am Mittwoch vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgerichts Biberach am Donnerstagmorgen Haftbefehl gegen den 33-jährigen Mann wegen versuchter besonders schwerer räuberische Erpressung und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der dringend Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Von dem zweiten Täter, dessen Identität bislang nicht geklärt werden konnte, fehlt jede Spur.

Die Kriminalpolizei Biberach sucht nun dringend die Insassen des Autos als Zeugen, die die Tat beobachtete haben und dem 34-Jährigen halfen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden.