Überdurchschnittlich gesund

Laut dem aktuellen „Gesundheitsatlas Koronare Herzkrankheit“ des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) leben in Deutschland 4,9 Millionen Menschen mit einer koronaren Herzkrankheit (KHK). Das entspricht 8,3 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ab 30 Jahren – somit ist jede zwölfte Person ab 30 Jahren betroffen. Landesweit liegt die Krankheitshäufigkeit bei 7,1 Prozent.

Wie aus einer Mitteilung der AOK hervorgeht, waren im Auswertungsjahr 2020 in Baden-Württemberg insgesamt 537.000 Menschen ab 30 Jahren an der koronaren Herzkrankheit erkrankt. Im Landkreis Biberach sind weniger Menschen von der koronaren Herzkrankheit betroffen als im landesweiten Durchschnitt: Von 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg landet der Landkreis Biberach mit einem Anteil von 6,0 Prozent an KHK-Erkrankten auf Rang drei in der Krankenstatistik. Der niedrigste Anteil an KHK-Patientinnen und -Patienten findet sich mit 5,8 Prozent in Heidelberg. Am stärksten betroffen ist der Neckar-Odenwald-Kreis: Dort liegt bei 9,2 Prozent der Bevölkerung eine KHK vor, schreiben die AOK-Mitarbeiter.

Bei einer koronaren Herzkrankheit sind die Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen, durch Ablagerungen verengt. Unbehandelt kann die Erkrankung schlimme Folgen haben: Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt und plötzlicher Herztod. Die höchsten Werte werden in Baden-Württemberg bei Männern mit 35,8 Prozent in der Altersgruppe von 85 bis 89 Jahren und bei Frauen mit 24,4 Prozent in der Altersgruppe ab 90 Jahren erreicht. Grundsätzlich wird deutlich, dass Männer in jeder Altersgruppe häufiger an KHK erkranken als Frauen.

Die Geschlechtsunterschiede sind vor allem durch biologische Faktoren sowie durch unterschiedliche Risikofaktoren wie das Rauchverhalten oder Bluthochdruck (Hypertonie) bedingt. In Regionen mit besonders vielen Raucherinnen und Rauchern liegt der Anteil der Patienten bei 9,3 Prozent, in Regionen mit wenigen Rauchenden dagegen bei nur 7,4 Prozent.

Analysen des Gesundheitsatlas bestätigen zudem, dass materiell und sozial benachteiligte Menschen häufiger von einer KHK betroffen sind als Menschen mit einem hohen sozialen Status. Auch der Zusammenhang zwischen KHK und Bluthochdruck spiegelt sich in den regionalen Auswertungen wider. Außerdem zeigt der Gesundheitsatlas einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Diabetes mellitus Typ 2 und koronarer Herzkrankheit.