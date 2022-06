23 Radler wollen von Biberach nach Polen und mit ihrer Tour der Ukraine helfen

Zu einer rund 1000 Kilometer langen Tour in die polnische Partnerstadt Schweidnitz sind 23 Radsportbegeisterte des Radtreffs Biberach am Mittwochmorgen in Biberach aufgebrochen. Mit ihrer Mammut-Radtour wollen sie auch ein Zeichen setzen.

Leichter Nieselregen begleitete die 23 Radler am Mittwochmorgen bei den letzten Startvorbereitungen auf dem Biberacher Viehmarkt. Auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler war gekommen, um das Team um die Organisatoren Michael Sonntag und Alfred Billwiller zu verabschieden. Er habe die geplante Route und das Höhenprofil studiert, sagte Zeidler: „Meinen Respekt, Sie lassen keinen Berg zwischen Biberach und Schweidnitz aus. Das spricht für die Fitness der Truppe.“

Spende an die Ukraine-Hilfe

Der OB wünschte den Radlern eine unfallfreie Tour und bat, Grüße in Schweidnitz auszurichten. „Sie werden dort auf eine Stadtverwaltung treffen, die Sie mit offenen Armen empfängt.“ Man stehe aufgrund des Ukrainekriegs derzeit in sehr engem Kontakt mit der polnischen Partnerstadt. Ein Anliegen, das auch dem Radtreff wichtig ist. Die Mitglieder überreichten Zeidler einen symbolischen Scheck über 5000 Euro für die Ukrainehilfe Biberach-Schweidnitz.

„Das Geld stammt von uns sowie einem Großspender, der nicht namentlich genannt werden will“, so Sonntag. Man sehe das Unternehmen deshalb nicht nur als Partnerschafts- sondern auch als Friedens-Radtour für die europäische Idee. So führt die Strecke durch die drei Länder Deutschland, Tschechien und Polen.

Dass die Tour unter derart politisch brisanten Umständen stattfindet, war so eigentlich nicht geplant. „2017 sind wir mit dem Radtreff in die französische Partnerstadt Valence geradelt. Damals reiften die Pläne, auch in eine weitere Partnerstadt mit dem Fahrrad zu fahren“, erläutert Billwiller. Aufgrund der interessanten Topografie habe man sich dann für Schweidnitz entschieden.

Tour war schon für 2020 geplant

Im Jahr 2019 begannen die Planungen, für die Tour, die eigentlich 2020 stattfinden sollte. Corona machte dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Die Planungen gingen weiter, aber auch 2021 wurde es nichts. Nun also 2022. Im Februar begann dann allerdings der Krieg in der Ukraine. Mit Kriegsbeginn flohen viele Menschen aus der Ukraine ins Nachbarland Polen, auch in die Biberacher Partnerstadt Schweidnitz. „Wir haben uns deshalb gefragt, ob wir dort in einer solchen Situation überhaupt willkommen sind“, sagt Alfred Billwiller.

Eine Befürchtung, die sich allerdings als unbegründet erwies. „Wir haben nachgefragt und es hieß, dass man sich bei der Stadtverwaltung sehr auf den radelnden Besuch aus Biberach freue“, so Billwiller. So ist in Schweidnitz neben touristischen Programmpunkte auch eine offizielle Begrüßung durch die Stadt geplant.

Neun anspruchsvolle Etappen

Bis es soweit ist, liegen vor den 23 Radlerinnen und Radler allerdings neun, zum Teil äußerst anspruchsvolle Etappen. Am Mittwoch ging es noch einigermaßen gemütlich rund 120 Kilometer nach Dillingen. Weiter geht es dann über Treuchtlingen, Weißenburg nach Hilpoltstein. Von dort fahren die Radler durch die Oberpfalz nach Weiden, Neumarkt und Amberg.

Durch den Oberpfälzer Wald geht es dann über die tschechische Grenze nach Marienbad. Nach Anstiegen durch den Kaiserwald führt die Strecke weiter nach Karlsbad (Karlovy Vary). Dieser vierte Tag bildet mit rund 2000 Höhenmetern auf 134 Kilometern eine der Königsetappen der Tour. Die zweite folgt gleich tags darauf, wenn es auf dem längsten Anstieg der Tour hinauf zum Grenzkamm des Erzgebirges geht. Dort warten mit dem Hirschberg und dem Klinovec die zwei höchsten Gipfel, bevor der Weg ins Etappenziel Seiffen führt. 2250 Höhenmeter sind auf der knapp 130 Kilometer langen Etappe zu überwinden.

Rückfahrt per Bus am 3. Juli

Durch die Sächsische Schweiz geht es nach Bad Schandau und dann entlang der Elbe wieder über die Tschechische Grenze in die Böhmische Schweiz bis zum Wallfahrtsort Hejnice. Über das Riesengebirge führt die Tour ins polnische Jelenia Gora und am neunten Tag, dem 30. Juni, schließlich nach Schweidnitz. Die sportlichen Fahrer der Gruppe werden dann rund 1170 Kilometer zurückgelegt und etwa 16250 Höhenmeter in den Beinen haben. Als Alternative gibt es für jede Etappe eine „gesellige“ Route. Dabei kommen am Ende aber auch knapp 1000 Kilometer und 12500 Höhenmeter zusammen. Geschwindigkeitsmäßig peilen die Radler einen Schnitt zwischen 20 bis 25 Kilometern pro Stunde an, sagt Michael Sonntag.

Einen Teil der Etappen haben die Organisatoren im Vorfeld schon mal abgefahren, „aber bei Weitem nicht alles. Ein bisschen Abenteuer muss schon sein“, meint Michael Sonntag. Vom 30. Juni bis 3. Juli bleiben die Biberacher Radler in der Partnerstadt und besuchen auch Breslau, ehe es dann mit dem Bus wieder zurückgeht, der während der Radtour auch als Begleitfahrzeug fungiert. „Kommen Sie unfallfrei und gesund wieder“, so die Wünsche des Oberbürgermeisters, als die Gruppe mit ihren Rädern auf dem Viehmarkt losrollte.