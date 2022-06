Über diese Biberacher Memes müssen alle schmunzeln - nicht nur Biberacher

Jedes Dorf und jede Stadt hat ihre Eigenheiten. So gibt es im Ländle wohl in jeder Stadt mal mehr, mal weniger gemeine Witze über andere Städte, man nimmt sich gegenseitig liebevoll mal auf die Schippe. Auch für Biberach trifft das zu. Einheimische wissen sicher zu gut, was schon ihre Großeltern etwa über Laupheim frotzelten oder andersherum: über welche Biberacher Eigenheiten in der Region seit jeher gewitzelt wird.

Vier Jungs aus Biberach haben diesen Spaß ins Internet verlagert. Sie haben einen eigenen Instagram-Kanal, der sich der Satire über die eigene Stadt, die eigene Heimat widmet. Mit dem Kanal „Biberacher Memes“ treffen Max W., Willi S., Marlon E. und Noah M. den Zeitgeist. Zum einen thematisieren sie in ihren Inhalten genau das, womit sich jeder Biberach wohl nur zu gut identifizieren kann, zum anderen nutzen sie dafür genau das Format, das vor allem die jüngere Generation als ihre Art von Kunst ansieht: sogenannte Memes. Memes sind eine Kombination aus Bild und Text. Das ursprüngliche Bild wird dabei entfremdet und durch lustige Texte neu inszeniert.

Die vier Jungs - alle um die 20 Jahre alt - wollen anonym bleiben, um weiterhin unerkannt witzige Situationen aufzugreifen und daraus Memes gestalten zu können. „Wir sind alle hier zusammen aufs Gymnasium zur Schule gegangen und wohnen in umliegenden Ortschaften von Biberach“, verrät Max. Ihren Kanal gibt es seit März 2022. Seither füllt er sich regelmäßig mit neuen witzigen Sprüchen, die aus dem Biberacher Alltag greifen. „Der Kanal war eine spontane Idee. Wir haben so eine Seite über Reutlingen gefunden und nichts Vergleichbares für Biberach gefunden. Daraufhin dachten wir uns, das kann man doch auch für unsere Stadt machen“, schildert Max W. Schnell war eine entsprechende App heruntergeladen und die ersten Memes gestaltet.

Es geht um Themen, die jeden irgendwie bewegen. Max W.

Und was kann für originelle Biberacher Memes thematisiert werden? Da darf unter anderem der ein oder andere Witz über das Schützenfest nicht fehlen. Die vier Biberacher Jungs nehmen die Biberacher beziehungsweise sich selbst dabei gern auf die Schippe.

„Drei von uns sind Mitglied in Biberacher Schützengruppen. Wir haben deshalb viele Memes mit Bezug zum Schützenfest kreiert“, sagt Max. Auch auf das diesjährige Schützenfest werden die Vier mit besonders wachsamen Augen gehen und Ausschau nach neuen Ideen halten. „Mit dem Schützenfest können sich eben viele identifizieren und unsere Memes sollen ja viele ansprechen. Es geht um Themen, die jeden irgendwie bewegen.“

So haben die Vier auch schon ein Thema aus der „Schwäbischen Zeitung“ ausgegriffen. Ein Meme nimmt den Ärger von Dorfbewohnern auf die Schippe, die sich über die Busse vor ihrer Haustür beschweren. „Da wir alle auf dem Land leben, wissen wir, wie schlecht die Busverbindungen hier sind. Und wenn der Bus endlich da ist, beschweren sich die Leute“, erklärt Max den Witz hinter dem entsprechenden Meme.

Auch das Verhältnis zu Laupheim wird gern in den Memes aufgegriffen, genauso wie ein Vergleich zu Ulm. „Oft machen sich die Ulmer über uns Biberacher lustig - beispielsweise, wenn es ums Autofahren geht. Da gibt es beispielsweise einige Memes von Das Ding dazu.“

Diesen Sticheleien wollten die Vier einmal Kontra geben. Und so auf humorvolle Art zeigen, dass man allen Grund hat, stolz auf seine Heimat zu sein. „Dadurch, dass Biberach nicht so groß ist wie etwa Ulm, kennt man sich hier. Es ist unsere Heimat und hat Charakter“, sagt Max stolz. Weitere witzige Memes über Biberach werden also sicherlich folgen.