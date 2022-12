Über die Feiertage und in Ferien geänderte Fahrpläne

Der Verkehrsverbund Bodo weist auf geänderte Fahrpläne an den Tagen um Weihnachten und Neujahr hin. Wer an Weihnachten und um den Jahreswechsel mit Bus und Bahn unterwegs ist, sollte auf Besonderheiten in den Fahrplänen achten, heißt es in der Pressemitteilung.

Am Heiligen Abend (24. Dezember) und an Silvester (31. Dezember) fahren zahlreiche Busse und Bahnen nicht, insbesondere in den Abendstunden. Diese sind in den Fahrplänen besonders gekennzeichnet.

An den Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) sowie an Neujahr (1. Januar) und Heilige Drei Könige (6. Januar) gelten die Feiertagsfahrpläne.

Außerdem sind Schulferien: In Baden-Württemberg seit Mittwoch, 21. Dezember, und in Bayern ab Samstag, 24. Dezember. Bestimmte Busse und Bahnen, die in den Fahrplänen ebenfalls gekennzeichnet sind, fahren während der Ferien nicht. Erster Schultag nach den Ferien ist in beiden Bundesländern am Montag, 9. Januar.

Wer also rund um Weihnachten und den Jahreswechsel mit Bus und Bahn fährt, sollte dem Fahrplan besondere Aufmerksamkeit schenken. Am einfachsten ist es, die gewünschte Verbindung online abzufragen, heißt es in der Mitteilung.