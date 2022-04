Über 5300 Euro und viele Kleidungsstücke für den guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Stolz übergaben Angelika Kaufmann und Natasha von Reinersdorff am 28. April als Vertreterinnen der Schülermitverwaltung (SMV) des Wieland-Gymnasiums jeweils über 2650 Euro als Spende an das Deutsche Rote Kreuz und das Himalayan Project. Das Geld war gemeinsam auf dem Frühlingsbasar der SMV vor den Osterferien erwirtschaftet worden. Dazu kamen Spenden, unter anderem eine Einzelspende in Höhe von 500 Euro.

Manfred Rommel (DRK Biberach) und Stefan Hörer (Himalayan Project e.V.) bedankten sich bei den Schülern für deren Einsatz für die „guten Zwecke“. Hörer kündigte an, dass das Spendengeld im nepalesischen Hilfsprojekt für den Bau einer Wasserleitung verwendet werde. Rommel versicherte, dass jeder Euro für die Ukrainehilfe des DRK für die Unterstützung der notleidenden Bevölkerung verwendet werde. Von schulischer Seite hoben Verbindungslehrer Andreas Bucher und Schulleiter Ralph Lange die Initiative und das überdurchschnittliche Engagement der Koordinationsgruppe der SMV hervor. „Mit eurem Einsatz habt ihr ein Rekordergebnis zusammengebracht,“ so Lange. Zusätzlich zu den Geldspenden wurden die nicht verkaufen und gut erhaltenen Kleidungsstücke an die Ukrainehilfe übergeben.