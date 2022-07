Über 150 Schüler nehmen am Englischwettbewerb teil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr beteiligten sich 155 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6 und 7 des Wieland-Gymnasiums am großen internationalen Englisch-Wettbewerb The Big Challenge. Sie konkurrierten erfolgreich mit gleichaltrigen Schülern deutschland- und europaweit. Mehr als 440 000 TeilnehmerInnen aus Deutschland, Benelux, Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen, Spanien und Schweden beteiligen sich inzwischen am Big Challenge und erproben ihre sprachlichen und landeskundlichen Kenntnisse. In diesem Jahr haben Vesa Gashi (5e), Radu Andrei Manea (6a) und Konstantin Blessing (7c) mit hervorragenden Leistungen den ersten Platz in ihrer Jahrgangsstufe erlangt. Die Plätze 2 belegten Anna Föhr (5a), Josina Friedrich (6b) und Kamola Halilova (7c), die dritten Plätze Luise Kleineikenscheid (5d), Theodor Staab (6b) und Mila Angelovska (7d). Belohnt wurden die Schüler mit Sachpreisen und Urkunden.