Über 150 neue Fünftklässler an der Dollinger-Realschule

Die größte Realschule in Baden-Württemberg hat zum neuen Schuljahr 2022/23 großen Zuwachs bekommen: An der Dollinger-Realschule Biberach sind über 150 Schülerinnen und Schüler in sechs fünften Klassen in das Schuljahr gestartet. Mit einer abwechslungsreichen und kurzweiligen einstündigen Einschulungsfeier wurden sie begrüßt. Unterrichtet werden die neuen Fünftklässler in zwei Klassen mit bilingualem Unterricht, in einer erstmals eingerichteten Theaterklasse (kombiniert mit Bläsern) und drei Regelklassen. „Wir wünschen euch wunderschöne Jahre an der Dolli bis zum Erreichen der Mittleren Reife“, gaben die beiden SMV-Sprecher Linda Koslowski und Matthäus Rapp den neuen Dolli-Fünfern mit auf den Weg.

Was speziell für die Fünftklässler an der Dolli geboten ist und welche Aktionen auf sie warten, konnten die neuen Schüler in einem Film erfahren, den Sechstklässler gedreht hatten. Überhaupt waren die letztjährigen Fünfer bei der Programmgestaltung der Einschulungsfeier, die von Claudia Feifel-Krause organisiert und geleitet wurde, sehr aktiv. Ein Quiz, ein Theaterstück und ein Mitmachangebot zu Marschmusik hatten sie sich einfallen lassen. Moderiert wurde die Feier von den beiden Sechstklässlern Magnus Fietz und Sami Belaroui, den satten Sound steuerte die Sechser-Bläserklasse unter der Leitung von Katrin Dolpp bei.

Bevor die Fünftklässler von ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in die Unterrichtsräume begleitet wurden, begrüßte das Schulleitungsteam die neuen Dolli-Schüler. Marcus Pfab, Edeltraud Klöss und Marcus Selg hießen die Fünftklässler an der Dolli willkommen. „Neues und interessantes wartet auf euch“, sagte Schulleiter Marcus Pfab, der auch die Eltern in der Schulgemeinschaft begrüßte. Und er richtete bei seinen Worten an die Eltern den Blick bereits bei der Einschulungsfeier auf die Zeit nach dem Realschulabschluss: „Sie haben für ihr Kind eine Schulart ausgewählt, die es ermöglicht anschließend alle Wege zu beschreiten, die vorstellbar, im Moment aber vielleicht noch gar nicht absehbar sind“. Die Dolli, so ergänzte Marcus Pfab, biete gerne einen Teil der Wegbegleitung in den sechs Realschuljahren an. Erforderlich sei aber auch die Begleitung der Eltern, um den gemeinsamen Auftrag zu erfüllen. „Für den gemeinsamen Weg wünschen wir uns den bestmöglichen Erfolg und viel gegenseitiges Vertrauen“, sagte Schulleiter Macus Pfab.