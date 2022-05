„U25“ bietet Hilfe für suizidgefährdete Jugendliche

Weitere Infos über „U25“ und die Peerausbildung gibt unter der Telefonnummer 07351/34951207 oder per E-Mail an:

Wo können sich junge Menschen Hilfe holen, wenn sie nicht mehr weiter wissen? Es gibt viele Fragen, mit denen sich Jugendliche beschäftigen und die sie möglicherweise nicht in der Familie oder im Freundeskreis ansprechen können. Bei „U25“, dem Beratungsangebot für suizidgefährdete Jugendliche, haben die Verantwortlichen ein offenes Ohr für diese jungen Menschen – dort werden sie online und anonym beraten. Das Angebot hat die Caritas Biberach-Saulgau vor mehr als fünf Jahren ins Leben gerufen. Mittlerweile hat es sich etabliert. Neben Biberach gibt es Projekt seit einiger Zeit auch in Bad Saulgau.

Julia Tietze ist seit Anfang des Jahres Projektkoordinatorin von „U25“. Gemeinsam mit Daniela Fiedler kümmert sie sich auch um die Ausbildung der sogenannten Peers, also die jungen Ehrenamtlichen. Peerberatung bedeutet, dass die Ratsuchenden von etwa gleich alten Jugendlichen beraten werden. Dafür werden die Peers zuvor in einer sechsmonatigen Ausbildung auf die Beratungstätigkeit vorbereitet. Aktuell gibt es in Biberach und in Bad Saulgau rund 25 Peers. Die nächste Ausbildungsgruppe startet am 21. Juni. Es sind noch Plätze frei.

Zulauf war 2021 enorm

„Wir freuen uns sehr, dass wir bald wieder mit einer Ausbildungsgruppe starten“, sagt Julia Tietze. „Denn diese Arbeit ist so wichtig und kann jungen Menschen wirklich aus schwierigen Situationen helfen.“ Dass der Bedarf nach einem solch niederschwelligen Online-Beratungsangebot da ist, zeigen auch die Zahlen: „Im Jahr 2021 hatten wir 144 Klientinnen und Klienten an unseren beiden Standorten“, so die 23-Jährige Projektkoordinatorin. „Das ist echt enorm.“

„U25“ ist eigentlich ein Angebot für suizidgefährdete Jugendliche, dennoch kommen die jungen Klienten mit vielen anderen Fragen, die ihnen Sorgen bereiten. „In den vergangenen Monaten war das Hauptthema tatsächlich die Corona-Pandemie und damit verbundene Ängste und Einsamkeit“, so Tietze. „Das nimmt allerdings gerade ab.“ Häufige Anfragen kommen aktuell in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und auch alles rund ums Thema sexuelle Orientierung und Geschlechterfragen. „Es kommen tatsächlich viele Fragen zum Queer- und LGBT-Bereich.“

Mit wenig Aufwand Leben retten

Auch Julia Tietze hat als Peer und ihre Ausbildung 2017 in Biberach absolviert. Nun leitet sie das Projekt: „Es ist wirklich ein tolles Angebot, deshalb habe ich mich auch vor vier Jahren dazu entschlossen ehrenamtlich in diesem Bereich tätig zu sein“, sagt die Laupheimerin. „Mit so einer Kleinigkeit, wie eine Mail zu beantworten, kann man Leben retten und Menschen helfen, das finde ich einfach schön und so wichtig.“

Bis vor Kurzem sei Suizid noch die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen gewesen. Verkehrsunfälle standen ganz oben auf der Liste. Seit Beginn der Corona-Pandemie hätten sich laut Julia Tietze allerdings mehr junge Menschen das Leben genommen. Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfällen sei zurückgegangen. „Es kann natürlich sein, dass dies mit Corona zusammenhängt, dass es viele jungen Menschen in dieser Zeit sehr schlecht ging“, so Tietze. „Es kann aber auch daran liegen, dass pandemiebedingt weniger Menschen Auto gefahren sind.“