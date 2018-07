U20-Wortkonzert geht in die zweite Runde

Nach der gut besuchten Premiere des U20-Wortkonzerts im „Alten Haus“ im vergangenen Februar kommt nun die Fortsetzung. Am Samstag, 4.August, treten erneut junge und talentierte Nachwuchspoeten unter 20 Jahren im „Alten Haus“ in Biberach gegeneinander an. Auf der Bühne präsentieren sie ihre selbst geschriebenen Texte und Gedichte. Einlass in die Kneipe in der Kolpinstraße 36 ist um 18 Uhr, Beginn der Lesungen um 19 Uhr.

Das Publikum ist die Jury und kürt auch den Dichterkönig oder die Dichterkönigin. Im Gegensatz zu einem Ü20-Slam soll aber hier vermehrt der Spaß am Schreiben und Vortragen im Mittelpunkt stehen und der eigentliche Slam-Gedanke, sprich der Wettbewerb, steht eher im Hintergrund. Dennoch kann sich das Publikum auf packende Wortduelle freuen.

Tobias Meinhold vom KultuReservoir und Tobias Heyel (Großraumdichten) freuen sich zudem auf einen besonderen Gast: Aus Ingolstadt reist extra die 19-jährige Deutsch-Türkin Aylin Rauh an. Sie liebt es, mit ihren Texten ihre Meinung rauszuhauen. Seien es Vorurteile verschiedener Kulturen oder die Menschheit an sich – mit ihrer großen Klappe und ihrem Sinn für Ironie versteht sie es, ihre Zuhörer zu berühren, aber auch mal anzuecken, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Üben für den Landeswettbewerb

Da es bei der Landesmeisterschaft im Poetry-Slam, die im kommenden Jahr vom 9. bis 11. Mai in Biberach stattfinden , ebenfalls einen U20-Wettbewerb gibt, möchten Tobias Heyel und Tobias Meinhold diese U20-Reihe weiter ausbauen und junge Poeten mit Auftrittsmöglichkeiten und Workshops motivieren und fördern. Wer spontan Lust verspürt mitzumachen und die 20 Jahre noch nicht erreicht hat, kann sich auf die offene Liste schreiben lassen (einfach eine E-Mail schreiben an info@kultureservoir.com. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Biergarten des „Alten Hauses“ statt.