U16w Faustballerinnen belegen beim Saisonauftakt Platz 2

Die U16w erreichte am Samstag, den 14. Mai in Döffingen – Ausrichter TSV Grafenau – in der Vorrunde mit 6:2 Punkten den 2. Platz hinter dem TSV Malmsheim und muss in der Zwischenrunde am 2. Juli unter sechs Teams mindestens Vierter werden, um zur Württembergischen Meisterschaft zu kommen. Biberach gewann zunächst gegen den TSV Grafenau (a.K.) 2:0 (11:0, 11:0) und anschließend 2:1 gegen den TV Stammheim (14:12, 8:11, 11:8). Im 3. Match hintereinander verlor der TG-Nachwuchs gegen den TSV Malmsheim mit 1:2 (11:5, 5:11, 9:11). Letztlich konnte noch ein 2:0 Erfolg (11:8, 11:4) gegen den NLV-Suttgart-Vaihingen eingefahren werden. Es spielten: Hannah Kratz, Hanna Laßleben, Valerie Merk, Carolin Rätz, Lorena Schöpflin und Anne Mey. Trainer Hamberger: „Wir hatten zuvor noch nie gegen Malmsheim verloren, drei Spiele hintereinander waren zu viel. Wir wären gerne Erster geworden, da in der Zwischenrunde einige wegen der Donaufahrt fehlen“.