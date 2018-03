U16-Länderspiel ist nicht in Gefahr

Die Austragung des Fußball-Länderspiels zwischen der deutschen U16-Nationalmannschaft und Italien am kommenden Samstag im Biberacher Stadion (Anpfiff: 14 Uhr) ist Stand jetzt nicht gefährdet.

„Derzeit befindet sich eine leichte Schneeschicht auf dem Rasen. Der gastgebende Verein FV Biberach und der DFB arbeiten gemeinsam daran, dass das Spiel wie geplant stattfinden kann“, sagte Ronny Zimmermann, Pressesprecher des deutschen U16-Nationalteams, am Dienstag. „Das Spiel steht aktuell nicht auf der Kippe. Es soll wärmer werden. Wir sind optimistisch.“ Bislang seien 2400 Karten für die Partie verkauft worden.

Am Montag hatte das deutsche U16-Nationalteam, das seit Sonntag in Ulm trainiert, beim Mittagessen Besuch von Markus Sorg, neben Thomas Schneider Co-Trainer der deutschen A-Nationalmannschaft, bekommen. Dieser erzählte nach Angaben von Ronny Zimmermann, wie die Vorbereitung auf ein Länderspiel bei der A-Nationalmannschaft laufe. Anschließend sei Sorg direkt zum Treffpunkt der A-Nationalmannschaft nach Düsseldorf gereist, die am Freitagabend dort gegen Spanien antritt.

Am Dienstag besuchte die U16-Nationalelf das Team Bananenflanke in Ulm. Dies ist ein Fußballprojekt speziell für behinderte und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Seit Dienstag steht auch fest, welche Spieler U16-Bundestrainer Michael Feichtenbeiner für die Partie in Biberach nominiert hat.

Folgende Spieler hat Bundestrainer Michael Feichtenbeiner für den DFB-U16-Kader nominiert: Daniel Adamczyk (1. FC Köln), Tim Schreiber (RB Leipzig), Marvin Alexa (SV Sandhausen), Tim Böhmer (Borussia Dortmund), Jannis Lang (VfL Wolfsburg), Paul Nebel (FSV Mainz 05), Fynn Otto (Eintracht Frankfurt), Lasse Rosenboom (Werder Bremen), Frederik Schumann (VfB Stuttgart), Jonas Sterner (Holstein Kiel), Karium Adeyemi (SpVgg Unterhaching), Mehmet-Can Aydin (Schalke 04), Marco John (TSG Hoffenheim), Jordan Meyer (VfB Stuttgart), Marvin Obuz, Sebastian Papalia (beide 1. FC Köln), Lazar Samardzic (Hertha BSC), Mika Schroers (Borussia Mönchengladbach), Christopher Scott (Bayer 04 Leverkusen), Malik Tillman (Bayern München), Marvin Weiß (Greuther Fürth), Mick Woltemade (Werder Bremen).