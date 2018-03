U16-Länderspiel: „Das war eine tolle Sache“

Mit 2:4 hat die deutsche U16-Fußball-Nationalmannschaft in Biberach gegen Italien verloren. In die Analyse ging kurz nach dem Spiel Michael Mader mit dem Kapitän Sebastian Papalia vom 1. FC Köln.

Sebastian, woran lag es, dass ihr das Spiel verloren habt?

Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben in der Defensive Probleme gehabt und auch am Ende ein wenig Pech mit einem Pfostenschuss.

Was müsst ihr am Montag in Ulm gegen denselben Gegner besser machen?

Wir müssen in der Abwehr kompakter stehen, besser in die Zweikämpfe kommen und wenn möglich auch unsere Chancen besser ausspielen.

Was sagst du zur Atmosphäre in Biberach?

Das hat mir sehr gut gefallen. Wir spielen nicht oft vor so vielen Zuschauern. Das war eine tolle Sache.

Du spielst mit 15 Jahren schon in der Nationalmannschaft. Ist es dein Ziel, Profi zu werden?

Na klar, dafür arbeite ich. Das ist natürlich mein großes Ziel, auch wenn ich weiß, dass es noch ein weiter Weg ist.