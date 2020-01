U14-Faustballerinnen der TG sind württembergischer Meister

Bei der von der TG-Faustballabteilung am Sonntag in der BSZ-Halle in Biberach ausgerichteten württembergischen Meisterschaft der U14 weiblich hat sich die Biberacher Mädchenmannschaft den ersten Platz geholt. Zum Meistertitel trugen vier Siege in vier Begegnungen bei.

Das von Markus Hamberger trainierte TG-Team mit Carolin Rätz, Anne Mey, Hanna Laßleben, Hannah Kratz, Lina Bernlöhr, Lorena Schöpflin sowie Valerie Merk hat sich damit für die am 8. und 9. Februar beim SV Kubschütz stattfindenden süddeutschen Meisterschaften in Bautzen qualifiziert. Sämtliche gegnerischen Teams wurden am Wochenende mit 2:0 Sätzen besiegt, beginnend mit dem TSV Grafenau (11:1, 11:6) und dem TV Vaihingen/Enz (11:2, 11:5).

In Spiel drei trafen die favorisierten Mannschaften des TSV Calw und der TG Biberach aufeinander. Satz eins konnte nach großem Kampf auf beiden Seiten von den Biberacher Mädchen mit 11:8 gewonnen werden, wie auch spiegelbildlich Satz zwei. Selbst im im bedeutungslos gewordenen Match vier gegen den TSV Malmsheim spielte Biberach konzentriert und siegte mit 11:5 und 11:8. Am Ende belegte der TSV Calw mit 5:3 Punkten Platz zwei, es folgten der TV Vaihingen/Enz, TSV Malmsheim und der TSV Grafenau. TG-Trainer Hamberger sagte: „Ich bin rundum zufrieden mit der Leistung unserer Mädchen.“