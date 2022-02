U14 der TG Biberach belegt Platz sechs

Das U14-Team der TG Biberach hat bei der Württembergischen Meisterschaft (WM) in Bad Liebenzell den sechsten Platz belegt. Nach einer hervorragenden Vorrunde, die der TG-Nachwuchs als Gruppenerster abschloss, gab es bei der allerersten WM für das jüngste Team unter allen Finalisten leider nichts zu holen. Direkt im Auftaktspiel traf man auf den Gastgeber und späteren Württembergischen Meister TV Unterhaugstett. In allen Spielen der sehr jungen Biberacher zeigte sich die deutliche körperliche Unterlegenheit, was sich in den Spielergebnissen widerspiegelte. Zudem kam die junge Mannschaft nicht mit dem langen Turnierverlauf zurecht, ihr erstes Spiel begann um 14.30 Uhr und das letzte endete um 19 Uhr, und belegte den sechsten Platz unter den sechs Teilnehmern.