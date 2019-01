U12-Mannschaften der TG erfolgreich

Die U12-Faustballerinnen der TG Biberach haben sich bei der Zwischenrunde in Stammheim für die Württembergische Meisterschaft qualifiziert. Dabei stand das Team von Trainer Markus Hamberger bereits nach dem ersten Match mit einer 3:19-Niederlage gegen den klaren Favoriten TV Vaihingen/Enz unter Zugzwang. Gegen den gleichfalls favorisierten TV Stammheim I fanden die Biberacher Mädchen wieder zu ihrem kämpferisch und technisch guten Spiel und konnten einen 10:8-Sieg einfahren. Es folgten weitere Siege gegen Stammheim II mit 9:5, TV Hohenklingen mit 16:7 und TSV Kleinvillars mit 16:6. Der Austragungsort der Württembergischen Meisterschaft am 16. Februar steht noch nicht fest.

Bei der Vorrunde der Bezirksmeisterschaft konnte die männliche U12 vor heimischem Publikum in der PG-Halle alle vier Begegnungen gewinnen und sich eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde am 16. Februar an gleicher Stelle verschaffen. Das Team von Trainerin Anna Czekalla startete mit einem klaren 30:7-Sieg gegen den TSV Westerstetten und konnte dabei in mehreren Aufstellungsvarianten agieren. Auch gegen den TSV Grafenau I (Mädchenteam) folgte mit 24:10 ein klarer Erfolg. Nach drei Spielen Pause war das Mädchenteam des TSV Malmsheim I der nächste Gegner. Dem zögerlichem Beginn in Halbzeit eins folgte eine Steigerung zum 21:18-Sieg. Auch die abschließende Begegnung gegen den TSV Grafenau II endete mit dem vierten Sieg (21:14). Trainerin Czekalla: „Die Jungs haben sich hervorragend entwickelt. Wir sind einfach ein bisschen stolz und zufrieden.“ Es spielten Niklas Cloos, Alexander Kurz, Lukas Haberbosch, Tim Huster, Justus Mey, Yannis Müller und Nils Haushalter.