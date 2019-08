U12-Mädchen spielen bei DM

Erneut spielt der jüngste weibliche Faustballnachwuchs der TG Biberach bei der deutschen Meisterschaft mit. Diese steigt in diesem Jahr in Kellinghusen (Schleswig-Holstein). Im vergangenen Jahr hatte die TG Biberach die U12-DM ausgerichtet, seinerzeit hatte der weibliche TG-Nachwuchs den vierten Platz belegt.

In Kellinghusen versuchen Kapitänin Anne Mey und ihre Mitspielerinnen Hanna Laßleben, Hannah Kratz, Lina Bernlör, Valerie Merk und Lorena Schöpflin erneut, eine gute Platzierung zu erreichen. Trainer Markus Hamberger strebt mit seiner Mannschaft einen Platz im ersten Drittel an. Allerdings hat das Team nach der württembergischen Meisterschaft – bedingt durch Schützenfest und Schulferien – nicht mehr zusammen trainieren können.

Bei der U12-DM der Mädchen sind insgesamt 18 Teams, verteilt auf drei Vorrundengruppen zu je sechs Mannschaften, am Start. Die TG Biberach befindet sich in Gruppe C zusammen mit dem TV Brettorf, dem Hammer SC, dem VfL Kellinghusen, dem SV Kubschütz (deutscher Meister 2018 in Biberach) und dem TV Huntlosen. Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten spielen am Sonntag um die Plätze eins bis sechs und die -dritten und -vierten um die Ränge sieben bis zwölf. Die anderen Mannschaften spielen um die Plätze 13 bis 18.

In der Vorrundengruppe C sind der SV Kubschütz, der TV Brettdorf und die TG Biberach Anwärter auf die ersten beiden Plätze. Parallel zur Jugend-DM findet auch die DM der Frauen und Männer statt. Ob die Biberacherinnen allerdings Gelegenheiten zum Zuschauen finden, ist ungewiss.