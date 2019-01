Die U12-Faustballer der TG Biberach treten am Samstag bei der Bezirksmeisterschaft an. Gespielt wird in der kleinen PG-Halle in Biberach. Spielbeginn ist um 10 Uhr. TG-Trainerin Anna Czekalla und ihr Team wollen versuchen, möglichst einen Platz auf dem Siegertreppchen zu ergattern. Gegner sind die Teams TSV Westerstetten, TSV Grafenau I, TSV Grafenau II, TSV Malmsheim I, TSV Malmsheim II.