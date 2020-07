TVB-Nachwuchs holt sich den Titel

Die Juniorinnen des TV Biberach-Hühnerfeld haben sich in der Wettspielrunde des Württembergische Tennisbund (WTB) den Meistertitel in der Verbandsstaffel gesichert. Der TVB-Nachwuchs bezwang die SF Schwendi II (4:2), den TC Kirchheim/Teck I (5:1), den TC Bernhausen II (4:2), den TC Tübingen II (5:1) und am letzten Spieltag den TC Herrenberg I (4:2). Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es allerdings keine Aufsteiger. Den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse peilt der TVB-Nachwuchs nun im nächsten Jahr an. Zum Meisterteam gehören: Johanna Öxle, Jule Feyen, Carolin Krauß und Maja Feyen.