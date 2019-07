TVB-Mannschaften gehen leer aus

Die Tennis-Herren 60 des TV Biberach-Hühnerfeld haben auswärts klar in Warthausen verloren. Deutlich knapper unterlagen die TVB-Damen 30 beim TC Weilheim

Bezirksliga, Herren 60: TC Warthausen – TV Biberach-Hühnerfeld 8:1. Im vorletzten Saisonspiel fehlten dem TVB verletzungsbedingt Walter Steinert und Ferdinand Kehrle. Hermann Spähn (an Position 1) verlor in zwei Sätzen (2:6, 1:6), Burkhard Rudloff (2) im Match-Tiebreak (3:6, 6:3, 8:10). Heinz Krüger (3/2:6, 2:6) und Herbert Amendinger (4/3:6, 7:5 3:10) mussten sich ebenso geschlagen geben. Ralph Linke (5) gewann souverän (6:1, 6:2), Helmut Moll (6) verlor knapp im Match-Tiebreak (1:6, 6:3, 8:10). Die Doppel brachten keine Ergebnisverbesserung für den TVB. Spähn/Amendinger verloren in zwei Sätze (2:6, 1:6), ebenso Rudloff/Krüger (5:7, 2:6). Linke/Moll gewannen den ersten Satz (6:4), verloren dann aber die beiden folgenden (2:6, 8:10). Der TVB bestreitet am Samstag, 20. Juli, sein letztes Saisonspiel zu Hause gegen den SPG SSV Ulm 1846/TK Ulm.

Württembergstaffel, Damen 30: TC Weilheim – TV Biberach-Hühnerfeld 3:3 (7:6). Völlig unerwartet hatte der TVB den Sieg in der Hand und ging am Ende doch leer aus. Nach einer starken Vorstellung von Tina Wasner (6:4, 6:2) und Fabienne Eisenmann (7:6, 6:3) siegte auch Silke Mattes und besorgte im Match-Tiebreak (10:5) den dritten Einzelpunkt. Chizuko Tsurumi (spontan eingesprungen für die erkrankte Isabel Felder) musste sich klar geschlagen geben. In den Doppeln gelang es Weilheim, die Partie zu drehen. Eisenmann/Mattes unterlagen recht deutlich, Wasner/Tsurumi verloren in zwei Sätzen und vergaben dabei drei Satzbälle. Aufgrund eines gewonnenen Satzes mehr holte Weilheim letztlich den Gesamtsieg.