TVB-Mädchen stehen im Halbfinale

Der Pumptrack in Rot nimmt langsam Gestalt an. Erdhügel reihen sich auf dem Gelände zwischen der Schule und der Sporthalle aneinander, erste Fahrspuren sind erkennbar. Am vergangenen Wochenende haben sich zum zweiten Mal ein Dutzend Helfer aus Rot und Umgebung getroffen, um die Fertigstellung des Bikeparks voranzutreiben.

Ein Pumptrack ist ein künstlich angelegter Rundkurs für Montainbikefahrer. Auf einer kleinen Fläche wird Erde abgetragen und an anderer Stelle wieder aufgetragen, sodass Wellentäler und Steilkurven entstehen.