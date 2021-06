TVB-Herren landen Auswärtserfolg

Drei Spiele, ein Sieg: Das ist die Bilanz der Tennisteams des TV Biberach-Hühnerfeld zum Saisonauftakt gewesen. Nur die Bezirksliga-Herren waren erfolgreich.

Württembergstaffel, Damen 30: TV Biberach-Hühnerfeld – TV Waldhausen 3:3 (6:8). Nur wenige Minuten vor Spielbeginn musste der TVB wegen eines Krankheitsfalls umstrukturieren. Doch auch die kurzfristig als Ersatz eingesprungene Silke Mattes konnte ihr Match aus trifftigen Gründen nicht beenden. Den 0:1-Rückstand glich Martina Haebel für den TVB durch einen Sieg im Match-Tiebreak (10:8) aus. Tina Wasner gewann mit dem identischen Ergebnis. 2:2 stand es nach den Einzeln. Felder/Haebel punkteten im Doppel für den TVB (6:1,6:2), Wasner/Eisenmann verloren klar (0:6,0:6). Dank zwei mehr gewonnener Sätze ging der Gesamtsieg an Waldhausen.

Bezirksoberliga, Herren 40: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Mengen 2:7. Im Einzel punktete lediglich Edmund Berg für den TVB im Match-Tiebreak (10:8). Mengen führte somit uneinholbar nach den Einzeln mit 5:1. Den zweiten TVB-Punkt holten im Doppel Schumacher/Sigg (6:7, 7:6, 11:9). Denzel/Santangelo und Taugner/Schaub unterlagen jeweils ihren Gegnern aus Mengen.

Bezirksliga, Herren: SV Steinhausen – TV Biberach-Hühnerfeld 3:6. André Maier (6:0, 6:0) und Jan Jensen (6:0, 6:1) brachten den TVB durch zwei Einzelsiege in Führung. Patriz Lutz steuerte einen weiteren Punkt bei (6:2, 6:3). Nach den weiteren Einzeln stand es 3:3, die Doppel mussten entscheiden. Maier/Wallach (6:2, 6:2) und Jensen/Lutz (6:2, 4:6, 10:4) behielten jeweils die Oberhand. Auch das dritte TVB-Doppel, Schmidberger/Andris, siegte (6:1, 6:3) und machte so den 6:3-Auswärtserfolg perfekt. Am kommenden Sonntag, 4. Juli (Spielbeginn: 9 Uhr) kommt es nun zum wohl vorentscheidenden Spiel um den Staffelsieg gegen TC Berkheim auf der Anlage des TVB.