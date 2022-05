TVB-Herren kassieren erste Saisonniederlage

Nach dem gelungenen Saisonauftakt in der Vorwoche haben die Tennis-Herren des TV Biberach-Hühnerfeld gegen den TC Sigmaringen in der Bezirksoberliga die erste Niederlage kassiert. Die TVB-Damen 30 verloren nach Vereinsangaben derweil unglücklich in der Württembergstaffel.

Bezirksoberliga, Herren: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Sigmaringen 3:6. Nach einem klaren Sieg von Andre Maier an Position zwei und einem umkämpften Erfolg im Match-Tiebreak von Markus Bergner an Position eins ging der TVB in den folgenden Einzeln leer aus. Jan Jensen, Patriz Lutz, Florian Schmidberger und Veith Borges, der sein Debüt in der ersten Mannschaft gab, verloren jeweils in zwei Sätzen. Den letzten TVB-Punkt verbuchte das Doppel Maier/Schmidberger. Biberach-Hühnerfeld hat nun eine Pause von fünf Wochen und greift erst am letzten Juni-Wochenende wieder ins Geschehen ein. Dann treffen die TVB-Herren auf den TC Bad Schussenried II.

Württembergstaffel, Damen 30: TV Biberach-Hühnerfeld – TSV Bietigheim 3:3 (54:55). Es war ein nervenaufreibendes Spiel zum Saisonauftakt für den TVB, das mit einem souveränen Einzelsieg von Martina Haebel und einem klar verlorenen Match von Silke Mattes unspektakulär begann. Verena Fels unterlag knapp im Match-Tiebreak (6:4, 2:6, 4:10), während Tina Wasner in drei Sätzen gewann (6:7, 6:1, 10:5). Im Doppel wehrten Wasner/Haebel einen Matchball ab und siegten letztlich mit 12:10 im Match-Tiebreak. Fels/Mattes mussten sich hingegen im Match-Tiebreak mit 7:10 geschlagen geben. Der Match- und Satz-Gleichstand erforderte ein Auszählen der gewonnenen Spiele. Hierbei ging Bietigheim mit 55:54 Spielen denkbar knapp als Sieger aus der Partie hervor.