TVB-Herren 50 erzielen klaren Auswärtssieg

Zwei Siege und zwei Niederlagen: Das ist die Bilanz der Teams des Tennisvereins Biberach-Hühnerfeld am vergangenen Spieltag gewesen. Die Herren 50 landeten einen klaren Auswärtssieg.

Staffelliga, Herren 70: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Kressbronn 4:2. Das erste Heimspiel der neuen Saison musste wegen Unbespielbarkeit der Außenplätze in der WTB-Halle ausgetragen werden. Für den verletzten Heinz Krüger spielte an Position eins Hermann Spähn von den Herren 60. Er musste nach verlorenem zweitem Satz noch in den Match-Tiebreak und gewann diesen klar mit 10:2. Auch Edi Wagenhals an Position zwei musste in den Match-Tiebreak, den er mit 4:10 verlor. Heinz Switek (6:4, 6:2) und Hans Lenard (6:0, 6:1) gewannen ihre Einzel problemlos. Das TVB-Doppel Spähn/Switek siegte mit 6:2 und 6:1. Lenard/Palm unterlagen nach einem vergebenen Matchball mit 5:7, 6:3 und 10:12.

Bezirksstaffel II, Knaben: SV Sulmetingen – TV Biberach-Hühnerfeld II 6:0. Da die Stammspieler bei der ersten Knabenmannschaft aushelfen mussten, reiste der TVB mit einigen Ersatzspielern an. Florian Stopfer, Max Stopfer, Lars Ciossek und Pete Sauter schlugen sich sehr tapfer bei ihrem Debüt. Ihre fehlende Turniererfahrung im Großfeld führte aber dazu, dass die Sulmetinger alle Einzel und auch die Doppel klar gewannen.

Bezirksstaffel II, Knaben: TV Biberach-Hühnerfeld I – TC Laupheim 2:4. Der TVB trat fast ausschließlich mit Spielern der zweiten Knabenmannschaft an, schlug sich aber dennoch sehr gut. Milos Scerba konnte seine Satzführung nicht nutzen und unterlag letztlich im Matchtiebreak mit 3:10. Genauso erging es Ben Haebel, der den Match-Tiebreak mit 10:12 abgeben musste. Benjamin Wasner agierte druckvoll, jedoch zu fehlerlastig und verlor. Nikola Scerba wies seinen Gegner dagegen deutlich in seine Schranken und sorgte für den einzigen Einzelpunkt. Im Doppel gelang dem TVB der Ausgleich nicht mehr, doch Haebel/Wasner sorgten noch für Ergebniskosmetik (6:3, 6:4).

Staffelliga, Herren 50: SV Pappelau-Beiningen – TV Biberach-Hühnerfeld 1:5. Der Sieg war in dieser Höhe verdient. Andreas Gäbler hatte meist die bessere Antwort und gewann ungefährdet (6:1, 6:1). Rudi Sommer spielte geduldig und zwang seinen Gegner erfolgreich zu vielen Fehlern (6:3, 6:1). Friedrich Weindler bekam nur im zweiten Satz größere Gegenwehr und sorgte für den dritten TVB-Punkt (6:0, 6:2). Siegfried Hermann hatte nur im ersten Satz Probleme und sicherte souverän den vorzeitigen Gesamterfolg der Biberacher (6:4, 6:2). Gäbler/Siegfried gewannen ihr Doppel sicher (6:1, 6:0). Sommer/Weindler mussten verletzungsbedingt im zweiten Satz aufgeben. Der TVB trifft am kommenden Wochenende im nächsten Gastspiel auf den TC Wuchzenhofen.