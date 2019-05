TVB-Herren 40 landen Überraschungserfolg

Die Tennis-Herren 60 des TV Biberach-Hühnerfeld haben in der Bezirksliga zu Hause verloren. Einen Überraschungserfolg landeten derweil die TVB-Herren 40 in der Bezirksoberliga.

Bezirksliga, Herren 60: TV Biberach-Hühnerfeld – TV Wiblingen 3:6. Hermann Spähn (an Position 1) verlor (4:6, 0:6). Ferdinand Kehrle (2) unterlag im Match-Tiebreak (6:7, 6:1, 7:10). Burkard Rudloff (3) gewann, da sein Gegner nach einer 3:0-Führung im ersten Satz verletzt aufgeben musste. Heinz Krüger (4) setzte sich in zwei Sätzen durch (7:6, 6:1). Herbert Amendinger (5/3:6, 1:6) und Werner Reich (6) mussten sich geschlagen geben (2:6, 3:6). In Doppeln gingen Spähn/Amendinger (4:6, 4:6) und Kehrle/Reich (2:6, 0:6) als Verlierer vom Platz. Rudloff/Lenard gewannen in zwei Sätzen (6:2, 7:5). So gewann Wiblingen am Ende mit 6:3. Der TVB bestreitet nun am Samstag, 25. Mai, zu Hause sein drittes Saisonspiel gegen den TC Ailingen und hofft darauf, dass die Personalsituation dann besser ist.

Bezirksoberliga, Herren 40: TC Blaubeuren – TV Biberach-Hühnerfeld 4:5. Zum Saisonstart landeten die Biberacher einen Überraschungserfolg gegen die auf fast allen Positionen klar höher eingestuften Blaubeurer. Trotz guter Leistungen von Christoph Schmid, Sven Höchst und Heiko Sigg gingen die Einzel an Positionen eins bis drei jeweils in zwei Sätzen an die Gastgeber. In drei sehr engen Matches, die jeweils im Match-Tiebreak entschieden wurden, holten Angelo Di Torro, Alexander Schumacher und Francesco Santangelo drei Siege zum 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln. Das erste Doppel der Gastgeber war zu stark für Schmid/Höchst (2:6, 2:6). Das dritten TVB-Doppel, Di Torro/Santangelo, gewann (6:4, 6:4). Die Entscheidung fiel somit in der Partie von Sigg/Schumacher, die sich nach der Abwehr eines Matchballs im Match-Tiebreak durchsetzten (6:2, 4:6, 12:10). Am nächsten Samstag steht für den TV Biberach-Hühnerfeld nun das nächste Auswärtsspiel in Söflingen an.