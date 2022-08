TVB-Duo überzeugt bei U12-DM

Polly Eichner und Robin Müller haben den TV Biberach-Hühnerfeld bei den deutschen U12-Tennis-Meisterschaften in Detmold (Nordrhein-Westfalen) vertreten. Beide wussten dabei nach TVB-Angaben mit starken Auftritten zu überzeugen.

Bereits die großen Tennisstars wie Boris Becker, Steffi Graf, Alexander Zverev und Angelique Kerber schlugen laut Mitteilung bei diesem Turnier bereits auf. Die beiden TVB-Talente Polly Eichner und Robin Müller kämpften sich bei der diesjährigen Auflage durch die 96er-Qualifikation.

Im Hauptfeld verlor Müller dann in der ersten Runde knapp in drei Sätzen gegen Samuel Wick (TC Schwarz-Gelb Heidelberg/6:3, 4:6, 3:6). Eichner hingegen konnte sich glatt in zwei Sätzen (6:4, 6:1) gegen Anastasia Vasylenko (TC Blau-Weiß Villingen) durchsetzen, ehe sie im Achtelfinale von Victoria Brand (Suchsdorfer Sportverein) gestoppt wurde (1:6, 2:6).

Eichner und Müller wurden bisher im Bezirkskader von Micki Kochendörfer gecoacht. Nun schafften sie den Sprung in den Kader des Württembergischen Tennisbunds (WTB) und trainieren hier bei Albert Ender in Biberach und teilweise auch in Stuttgart-Stammheim. Außerdem werden sie in ihrem Heimverein von der Tennisakademie Maier betreut und erhalten als Mitglieder des TG-Talentteams ein spezielles Konditionstraining.