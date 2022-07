TVB-Damen spielen um den Aufstieg

Die Damen des TV Biberach-Hühnerfeld haben sich mit einem knappen Sieg gegen den TC Weingarten den Gruppensieg in der Bezirksoberliga gesichert und spielen nun am Sonntag, 31. Juli, um den Aufstieg. Dagegen konnten die Damen 30 in der Württembergstaffel und die Herren 40 in der Bezirksliga den Abstieg nicht vermeiden.

Bezirksoberliga, Damen: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Weingarten 5:4. Die Damen gewannen das entscheidende Spiel um den Gruppensieg gegen die bis dato ebenfalls unbesiegten Damen des TC Weingarten äußerst knapp mit 5:4. Unterstützt wurden sie von den beiden Damen-30-Spielerinnen Tina Wasner und Fabienne Eisenmann. Nach den Einzeln führten die Biberacherinnen mit 4:2. Die Punkte erzielten Natalie Rothenbacher, Fabienne Eisenmann, Maja Feyen und Pia Fels. Nach harter Gegenwehr mussten sich Kristina Birst und Tina Wasner geschlagen geben. Somit brachten die Doppel die Entscheidung. Den erlösenden fünften Punkt erzielten Feyen/Rothenbacher im dritten Doppel mit 7:5 und 6:1. Somit sicherten sich die Damen den ersten Tabellenplatz in ihrer Gruppe und spielen am Sonntag, 31. Juli, in einem Aufstiegsspiel gegen Mengen den diesjährigen Aufsteiger aus.

Bezirksstaffel, Herren 65: SPG Hett./Inner./Ver.stadt – TV Biberach-Hühnerfeld 5:1. Die Herren 65 des TVB verloren ihr drittes Verbandsspiel deutlich. Nach den Einzeln stand es schon 4:0, wobei drei Einzel denkbar knapp an die Gegner gingen. Walter Steinert musste sich mit 7:5, 3:6 und 7:10 geschlagen geben, Heinz Krüger mit 6:7 und 4:6 und Helmut Moll mit 6:4, 3:6 und 6:10. Die anschließenden Doppel brachten noch einen Punkt. Steinert/Ralph Linke konnten ihr Match klar mit 6:2 und 6:3 gewinnen. Am kommenden Mittwoch haben die Herren 65 ihr letztes Verbandsspiel zu Hause gegen den TC Bad Saulgau.

Württembergstaffel, Damen 30: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Pliezhausen 5:1. Es war eine Begegnung der beiden Tabellenletzten und bereits sicheren Absteiger. Die TVB-Damen zeigten sich in guter Form und hatten sich einen letzten Ehrenpunkt zum Ziel gesetzt. Verena Fels gewann binnen Minuten dank Aufgabe ihrer verletzten Gegnerin. Silke Mattes siegte dank gelungener Aufholjagd mit 2:6, 7:5, 10:5. Martina Haebel holte mit 7:6, 6:3 den dritten Einzelpunkt. Lediglich Chizuko Tsurumi musste sich relativ deutlich geschlagen geben. Aufgrund der gegnerischen Verletzung wurde nur ein Doppel gespielt, das Feld/Haebel mit 6:3, 6:4 gewannen. Für die TVB-Damen der versöhnliche Abschluss einer Saison, die geprägt war von Pech und Verletzungen.

Bezirksliga, Herren 40: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Herbertingen 7:2. Im Bezirksligaspiel gegen den Tabellenführer Herbertingen trat die Mannschaft ersatzgeschwächt auf. Nur Francesco Santangelo konnte einen Punkt im Einzel holen, und Santangelo/Frank Streissle im Doppel. Mannschaftskapitän und Nummer eins Alexander Schumacher fiel ebenso wie Charlie Steinhauser verletzungsbedingt aus. Heiko Sigg konnte aus privaten Gründen erst am dritten Spieltag ins Geschehen einsteigen. Markus Denzel und Francesco Santangelo konnten zwar mehrfach ihre Einzel- und Doppelspiele gewinnen, aber die deutlichen Niederlagen nicht verhindern. Trotz vielversprechender Leistungen der Mannschaftsneuzugänge Christian Taugner und Jochen Schaub ist der Abstieg aus der Bezirksliga nicht mehr zu verhindern. Ein Dank geht an die Spieler der zweiten Mannschaft Friedrich Wendler, Frank Streissle, Karl-Martin Steinhauser und Hans-Walter Frey, die aushalfen, sodass immer in voller Mannschaftsstärke gespielt werden konnte.