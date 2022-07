TVB-Damen landen klaren Heimsieg

Die Tennis-Damen des TV Biberach-Hühnerfeld haben in der Bezirksoberliga einen klaren Heimsieg gegen die SPG SSV Ulm 1846/TK Ulm III gelandet. Ein erneutes Debakel mussten die TVB-Damen 30 in der Württembergstaffel verkraften.

Bezirksstaffel, Herren 65: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Herbertingen 2:4. Schon nach den Einzeln lag der TVB mit 1:3 hinten. Nur Burkhard Rudloff konnte sein Match souverän mit 6:2 und 6:0 gewinnen. Walter Steinert und Hans Lenard verloren glatt, Ralph Linke musste sich im Match-Tiebreak geschlagen geben. Die anschließenden Doppel brachten keine entscheidende Ergebnisverbesserung mehr für den TVB. Steinert/Moll verloren glatt (2:6, 2:6), während Linke/Krüger gewannen (6:4, 1:6, 7:6/10:8). Am Mittwoch, 13. Juli, muss der TVB bei der SPG Hettingen/Inneringen/Veringenstadt ran.

Württembergstaffel, Damen 30: TV Waldhausen – TV Biberach-Hühnerfeld 4:2. Der TVB startete durch den Sieg von Fabienne Eisenmann (6:0, 6:2) gut. Während Martina Haebel (1:6, 6:4, 7:10) knapp verlor, konnte sich Silke Mattes krankheitsbedingt ihrer Gegnerin kaum zur Wehr setzen. Die tragische Figur des Tages war Tina Wasner, die erst ihre 6:3, 5:3-Führung nicht nutzen konnte, um dann im Tiebreak beim Stand von 6:1 fünf Matchbälle zu vergeben. Der Match-Tiebreak ging trotz geglückter Aufholjagd von Wasner am Ende mit 10:7 an Waldhausen. In den Doppeln gaben Haebel/Mattes schon nach kurzer Zeit auf, Wasner/Eisenmann sorgten für einen TVB-Ehrenpunkt (6:3, 6:3). Aufgrund dieser weiteren Niederlage lässt sich der Abstieg des TVB nun wohl nicht mehr vermeiden.

Bezirksoberliga, Damen: TV Biberach-Hühnerfeld – SPG SSV Ulm 1846/TK Ulm III 7:2. Bereits nach den Einzeln stand der TVB als Sieger fest. Isabella Kellenberger (6:2, 6:2), Kristina Birst (6:4, 6:0), Natalie Rothenbacher (6:4, 6:2), Verena Fels (6:2, 6:1) und Pia Fels (6:4 6:2) waren siegreich. Die Doppel Birst/Rothenbacher und Kellenberger/Nina Kremsler machten den 7:2-Erfolg perfekt. Am kommenden Sonntag ist der TVB beim TC DA Laupheim zu Gast.

Bezirksoberliga, Herren: TV Biberach-Hühnerfeld – VfB Ulm 4:5. Es war aus TVB-Sicht wieder eine unglückliche Niederlage: Nur André Maier (6:2, 6:1) und Elia Affolter (6:2, 3:6, 10:5) waren im Einzel erfolgreich. Hoffnung beim TVB keimte nochmals auf, nachdem Maier/Sebastian Andris und Affolter/Patriz Lutz ihre Doppel gewannen und zum 4:4 ausglichen. Das entscheidende Doppel verloren dann Jan Nygaard Jensen/Michael Schmidberger (6:2, 6:7, 8:10).