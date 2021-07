TVB-Damen gelingt Heimerfolg

Die Tennis-Damen des TV Biberach-Hühnerfeld haben in der Bezirksoberliga gegen den TC DA Laupheim gewonnen. Ebenfalls einen Sieg verbuchten die TVB-Herren in der Bezirksliga.

Bezirksoberliga, Damen: TV Biberach-Hühnerfeld - TC DA Laupheim 6:3. Den Grundstein für den Heimsieg legte der TVB an den Positionen drei bis sechs: Laura Kick (6:4, 6:3), Maja Feyen (6:2, 6:1), Lea Benz (6:2, 6:4) und Pia Fels (6:4, 6:4) gelang jeweils ein klarer Zweisatzsieg. In den Doppeln waren Kick/Benz (6:4, 6:3) und Feyen/Fels (7:6, 3:6, 10:8) erfolgreich, sodass dem TVB ein solider Heimsieg gelang.

Bezirksliga, Herren: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Berkheim 5:4. Zunächst sah es nicht gut für die Biberacher aus, die ersten drei Einzel gingen verloren. In der zweiten Einzelrunde lief es dann besser für den TVB. Der 15-jährige Patriz Lutz (7:5, 7:5) spielte stark und gewann ebenso wie André Maier (6:1, 6:1) und Michael Schmidberger (7:5, 3:6, 10:7). So glich Biberach zum 3:3 aus. In den Doppeln gewannen Maier/M. Schmidberger, während F. Schmidberger/Andris klar verloren. Jensen/Lutz machten schließlich den Heimsieg perfekt, durch ein 10:8 im Match-Tiebreak. „Es war das erwartet enge Match gegen Berkheim. Dank unseres starken Teamgeists konnten wir in den entscheidenden Situationen punkten. Wir sind motiviert den Aufstieg diese Saison zu realisieren“, wird Spielertrainer André Maier in der TVB-Mitteilung zitiert.

Bezirksoberliga, Herren 40: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Langenargen 1:8. Eine weitere Heimniederlage mussten die TVB-Herren 40 hinnehmen. Bereits nach den Einzeln lagen die Gäste mit 5:1 in Führung. Einzig Francesco Santangelo konnte für den TVB punkten (6:4, 7:5). Im Doppel waren Schumacher/Sigg und Steinhauser/Taugner chancenlos. Denzel/Santangelo kämpften sich in den Match-Tiebreak, hatten dort jedoch mit 3:10 das Nachsehen.