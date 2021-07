TVB-Damen 30 verlieren klar

Auch im Auswärtsspiel gegen den TC Blaubeuren haben die Tennis-Herren 40 des TV Biberach-Hühnerfeld in der Bezirksoberliga keinen Sieg einfahren können. Keine Chance ließ der TSV Crailsheim den Damen 30 des TVB in der Württembergstaffel.

Bezirksoberliga, Herren 40: TC Blaubeuren – TV Biberach-Hühnerfeld 7:2. Bereits nach den Einzeln lag der TVB mit 2:4 hinten. An Position drei gewann Biberachs Markus Denzel eine umkämpfte Partie letztlich souverän im Match-Tiebreak (6:3, 6:7, 10:1). Einen weiteren Einzelpunkt steuerte der stark spielende Francesco Santangelo bei (6:1, 6:2). In den Doppeln blieb Biberach-Hühnerfeld sieglos, sodass am Ende eine 2:7-Niederlage zu Buche schlug.

Württembergstaffel, Damen 30: TSV Crailsheim – TV Biberach-Hühnerfeld 6:0. Bereits nach den Einzeln lagen die Biberacherinnen uneinholbar mit 0:4 hinten. Tina Wasner, Fabienne Eisenmann und Isabel Felder verloren klar, Martina Haebel konnte zumindest fünf Spiele auf ihrem Konto verbuchen (3:6, 2:6). Im Doppel kassierten Wasner/Felder ein deutliche Niederlage (0:6, 1:6). Eisenmann/Haebel gelang nach gewonnenem ersten Satz fast noch ein Ehrenpunkt, im Match-Tiebreak zog das TVB-Duo aber dann doch den Kürzeren (7:5, 3:6, 6:10).