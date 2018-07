TVB-Damen 30 machen Meistertitel perfekt

Die Tennis-Damen 30 des TV Biberach-Hühnerfeld haben sich in der Oberligastaffel den Titel geholt. Damit spielt das Team in der kommenden Saison in der Württembergstaffel. Niederlagen gab es zum Saisonabschluss für die TVB-Herren 60 und die Herren 40.

Oberligastaffel, Damen 30: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Niederstotzingen 3:3. Das Aufstiegsderby gegen den direkten Mitfavoriten war an Dramaturgie kaum zu überbieten. Den ersten TVB-Punkt erkämpfte Fabienne Eisenmann (6:4/6:1). Silke Mattes unterlag ihrer über weite Strecken geduldiger spielenden Gegnerin (4:6/3:6). Ähnlich erging es Isabel Felder (4:6/2:6). Tina Wasner überrollte ihre Kontrahentin mit schnellem, aggressivem Tennis (6:2/6:3) und sorgte für den Ausgleich. Ein Gesamtsieg des TVB schien sich früh abzuzeichnen, da in beiden Doppeln der erste Satz hoch gewonnen wurde. Doch ließ Niederstotzingen nicht locker. Wasner/Felder verloren den zweiten Satz unglücklich (4:6). Parallel legten Eisenmann/Mattes eine Schippe drauf und gewannen (6:2/6:3). Somit stand der TVB-Sieg fest. Dass Wasner/Felder im Match-Tiebreak mit 5:10 verloren, fiel nicht mehr ins Gewicht. Das Satzverhältnis von 7:6 sprach für den TVB, der damit aufsteigt und im kommenden Jahr in der Württembergstaffel, der höchsten Spielklasse für Viererteams bei den Damen 30, spielt.

Bezirksoberliga, Herren 60: TC Birkenhard – TV Biberach-Hühnerfeld 8:1. Birkenhard war der erwartet starke Gegner, der Abstieg des TVB stand schon vorher fest. In den Einzeln mussten sich die Biberacher Walter Steinert (Nummer 1, 1:6/1:6), Hermann Spähn (2, 2:6/2:6), Ferdinand Kehrle (3, 0:6/0:6), Herbert Amendinger (4, 4:6/5:7) und Ralph Linke (5, 6:7/5:7) jeweils geschlagen geben. Nur Klaus Forderer (6, 6:1/6:0) gewann souverän. Ebenso als Verlierer ging das Doppel Spähn/Amendinger vom Platz (3:6/2:6). Steinert/Forderer konnten den ersten Satz klar gewinnen (6:1). Zu Beginn des zweiten Durchgangs konnte Forderer dann aber wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr weiterspielen, wodurch der Punkt an Birkenhard ging. Das dritten TVB-Doppel mit Linke/Lenard verlor Satz eins (2:6) und macht es danach noch mal spannend. Erst im Tiebreak fiel die Entscheidung zugunsten der Birkenharder (7:6). Das Endergebnis ging völlig in Ordnung. Die TVB-Herren 60 müssen in der nächsten Saison nun eine Klasse tiefer in der Bezirksliga antreten.

Bezirksoberliga, Herren 40: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Berkheim 3:6. Der TVB musste ohne seine Nummer eins, zwei und drei antreten. Damit war in den Einzeln für den Gastgeber nicht viel zu holen, nur Alexander Schumacher konnte durch einen Zweisatzsieg punkten. Hartwig Schromm unterlag knapp im Match-Tiebreak. Wegen Regens wurden die Doppel in der Halle ausgetragen. Angelo Di Torro/Niklas Kreeb hatten keine Siegchance, während Heiko Sigg/Alexander Schumacher und Hartwig Schromm/Siegfried Hermann jeweils einen Sieg einfuhren.