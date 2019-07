TVB-Damen 30 machen Klassenerhalt perfekt

Die Tennis-Herren 40 des TV Biberach-Hühnerfeld haben in der Bezirksoberliga gegen den TC Bad Schussenried verloren. Durch den Sieg zog der TCS an den Biberachern in der Tabelle vorbei auf Platz eins und bestreitet nun das Aufstiegsspiel in die Verbandsklasse.

Württembergstaffel, Damen 30: TV Biberach-Hühnerfeld – TF Bieselsberg 4:2. Der TVB besiegelte den Klassenerhalt plangemäß. In den Einzeln punkteten Fabienne Eisenmann und Silke Mattes klar, Martina Haebel triumphierte durch den Gewinn des Match-Tiebreaks (10:8). Tina Wasner unterlag dagegen knapp mit 7:10 im Match-Tiebreak. Wegen der drei Einzelpunkte war der Klassenerhalt bereits gesichert. Wasner/Eisenmann legten noch mit einem deutlichen Doppelsieg nach, Mattes/Haebel unterlagen dem erfahrenen gegnerischen Doppel. Der TVB schloss die Saison auf Tabellenplatz vier ab.

Bezirksoberliga, Herren 40: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Bad Schussenried 1:8. Im letzten Saisonspiel fehlten beim TVB Christoph Schmid und Francesco Santangelo. Sven Höchst (1) kämpfte sich trotz einer Muskelverletzung durch und verlor in zwei Sätzen (5:7/3:6). Ebenfalls in zwei Durchgang unterlagen Heiko Sigg (5:7/0:6) und Angelo Di Torro (0:6/4:6) sowie Mathias Haug in seinem ersten Saisonspiel (3:6/4:6). Alexander Schumacher gewann mit 7:5 und 6:3. Niklas Kreeb (6) unterlag knapp im Match-Tiebreak (6:3/3:6/6:10). Im Doppel mussten Höchst/Haug verletzungsbedingt aufgegeben. Di Torro/Kreeb hatten keine Chance. Sigg/Schumacher verloren knapp (6:4/5:7/5:10). Mit einer Saisonniederlage auf dem Konto erreichte der TVB letztlich den dritten Tabellenplatz.

Bezirksliga, Herren 60: TV Biberach-Hühnerfeld – SPG SSV Ulm 1846/TK Ulm 3:6. Im letzten Saisonspiel des TVB verlor zunächst Hermann Spähn (1, 0:6/4:6). Burkhard Rudloff (2) profitierte von der Aufgabe seines Gegners beim Stand von 5:5 in Satz eins. Es folgten Einzelniederlagen von Heinz Krüger (3, 5:7/2:6), Johann Lenard (4, 0:6/4:6) und Herbert Amendinger (5, 5:7/3:6). Ralph Linke (6) gewann sein Einzel im Match-Tiebreak (6:4/6:7/10:4). Im Doppel profitierten Spähn/Lenard von der Aufgabe ihrer Gegner (6:0/1:0), während Rudloff/Krüger verletzungsbedingt ihr Match abgaben (4:6/0:3). Amendinger/Linke verloren die Partie im Match-Tiebreak (4:6/6:3/4:10).