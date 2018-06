TVB-Damen 30 gewinnen knapp

Die Tennis-Damen 30 des TV Biberach-Hühnerfeld haben in der Oberligastaffel einen knappen Heimsieg gelandet. Die Herren 70 unterlagen dem Aufstiegsfavoriten TC Langenargen.

Staffelliga, Herren 70: TV Biberach-Hühnerfeld – TC Langenargen 2:4. Im zweiten Heimspiel gegen den Aufstiegsfavoriten TC Langenargen konnte nur Edi Wagenhals (Nummer 2) sein Einzel im Match-Tiebreak (10:5) gewinnen. Heinz Krüger (1) verlor in zwei Sätzen, Heinz Switek ebenso (3:6/2:6). Hans Lenard hatte das Glück nicht auf seiner Seite. Krüger/Lenard sorgten im Doppel nur noch für Ergebniskosmetik (1:6, 6:4, 10:5).

Staffelliga, Herren 50: TC Wuchzenhofen – TV Biberach-Hühnerfeld 1:5. Der hohe Auswärtssieg ist auch dem großen Verletzungspech der Gastgeber geschuldet, die gleich die ersten beiden Einzel gegen Hans-Walter Frey und Thomas Trettel abgeben mussten. Friedrich Weindler heimste einen klaren Erfolg ein (6:1, 6:1), Siegfried Hermann hatte nur im ersten Satz Probleme (6:4, 6:0). Weindler/Hermann gewannen ihr Doppel kampflos, Frey/Trettel verloren in drei Sätzen (2:6, 6:1, 5:10).

Oberligastaffel, Damen 30: TV Biberach-Hühnerfeld – TSV Musberg 3:3. Spannung pur boten beide Teams. Während Tina Wasner und Silke Mattes ihre Einzel relativ souverän gewannen, verloren Fabienne Eisenmann und Isabel Felder. Ein Doppelsieg war somit für den TVB Pflicht, um nach Spielen noch den Gesamtsieg zu erreichen. Dieser gelang Eisenmann/Mattes (5:7, 6:3, 10:8). Wegen der besseren Spielbilanz (58:50) siegte der TVB somit knapp.

Bezirksstaffel II, Knaben: TC Ochsenhausen – TV Biberach-Hühnerfeld II 3:3. Die Begegnung war sehr spannend. Ben Haebel und Nikola Scerba gewannen ihre Einzel und glichen so zum 2:2 aus. Auch im Doppel überzeugten beide mit einem schnellen Sieg. Nun lag es am Duo Benjamin Wasner/Lennard Ciossek trotz Rückstand noch so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, um bei Match- (3:3) und Satzgleichstand (6:6) noch den Gesamtsieg zu erzielen. Letztlich fehlten dem TVB jedoch zwei Spiele (47:45 für den TCO) für diesen.

Bezirksoberliga, Herren 60: TC Ochsenhausen – TV Biberach-Hühnerfeld 8:1. Ochsenhausen war der erwartet schwere Gegner im zweiten Saisonspiel für den TVB. Walter Steinert gewann in drei Sätzen (7:6, 3:6, 10:7). Hermann Spähn war gesundheitlich etwas angeschlagen und verlor glatt (0:6, 1:6). Einzel-Niederlagen mussten auch Ferdinand Kehrle (1:6, 3:6), Herbert Amendinger (2:6, 1:6), Ralph Linke (5:7, 1:6, 5:10) und Helmut Moll (1:6, 0:6) hinnehmen. Die anschließenden Doppel brachten ebenfalls keine Ergebnisverbesserung mehr für den TVB. Spähn/Amendinger (1:6, 3:6), Steinert/Linke (2:6, 2:6) und Kehrle/Moll (5:7, 1:6) unterlagen jeweils in zwei Sätzen.