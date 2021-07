TVB-Damen 30 gelingt klarer Heimerfolg

Einen klaren Heimerfolg haben die Tennis-Damen 30 des TV Biberach-Hühnerfeld in der Württembergstaffel verbuchen können. Ebenfalls ein Heimsieg gelang den Bezirksliga-Herren des TVB.

Bezirksoberliga, Herren 40: TC Meckenbeuren-Kehlen – TV Biberach-Hühnerfeld 8:1. Nur der an Position zwei gesetzte Heiko Sigg punktete im Einzel für den TVB (7:5, 6:1). So war die Begegnung beim Zwischenstand von 5:1 für den TC Meckenbeuren-Kehlen bereits entschieden. In den Doppeln mussten die an Position eins spielenden Schumacher/Sigg sich erst im Match-Tiebreak knapp geschlagen gegeben (6:2, 6:7, 9:11), am Ende unterlag der TVB klar mit 1:8.

Bezirksliga, Herren: TV Biberach-Hühnerfeld – SV Baltringen 6:3. Im Spitzeneinzel erzielte André Maier (6:2, 6:1) für den TVB einen ungefährdeten Sieg. Weitere Einzelpunkte zum Zwischenstand von 4:2 für Biberach-Hühnerfeld steuerten Luca Broggi (6:1, 6:1), Florian Schmidberger (2:6, 7:5, 10:7) und Patriz Lutz (6:4, 6:3) bei. In den Doppeln konnten Maier/M. Schmidberger (6:0, 6:0) und Jensen/Lutz (6:2, 6:3) klare Zweisatzsiege für den TVB erringen und somit den Gesamtsieg sicherstellen. Nach drei Siegen in drei Begegnungen führt Biberach-Hühnerfeld die Tabelle an. Am Sonntag, 25. Juli (9 Uhr), steigt nun das Derby zwischen dem TVB und dem TC Biberach auf der Anlage des TCB (Grüner Weg).

Württembergstaffel, Damen 30: TV Biberach-Hühnerfeld – SV Unterweissach 5:1. Fabienne Eisenmann und Martina Haebel gewannen jeweils klar (6:0, 6:1). Auch Tina Wasner siegte souverän (6:1, 6:4). Das Doppel Wasner/Mattes machte den TVB-Sieg mit einem glatten Erfolg (6:1, 6:3) perfekt. Das zweite Doppel, Eisenmann/Haebel, hatten sich bereits eine Satzführung erspielt, als ihre Gegnerinnen verletzungsbedingt aufgaben, wodurch der Sieg des TVB mit 5:1 noch höher ausfiel. Damit entfernte sich Biberach-Hühnerfeld von den Abstiegsplätzen in der Württembergstaffel.