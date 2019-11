TV Reichenbach sorgt für dritte TG-Niederlage in Serie

Diesmal hat es für die TG Biberach in der Handball-Landesliga im Filstal beim TV Reichenbach nichts zu ernten gegeben. Wieder war es eine verkorkste Schlussphase, die der TG zum Verhängnis wurde. Nachdem die Begegnung über 50 Minuten hinweg auf Augenhöhe verlief, musste sich Biberach am Ende mit 23:28 (12:12) geschlagen geben. Für die TG war es die dritte Niederlage in Serie.

Das Muster ähnelt dem des letzten Auswärtsspiels in Kirchheim. Gut mitgehalten, über weite Strecken des Spiels in Führung gelegen, dann in der Schlussphase völlig die Kontrolle über das Spiel verloren und am Ende deutlich verloren. Genauso lief es für die TG Biberach auch wieder beim Spitzenreiter TV Reichenbach. Die Mannschaft von Trainer Dominic Ellek startete selbstbewusst in die Partie und konnte vor allem in der ersten Halbzeit dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Beide Teams agierten zu Beginn konzentriert in Abwehr und Angriff, es passierten wenige individuelle technische Fehler – es war ein Spiel auf Augenhöhe. „Wir waren im Vergleich zum Steinheim-Spiel deutlich verbessert in der Abwehr. Vor allem Aleksandar Markov hat uns sehr geholfen“, so TG-Trainer Ellek. Auf der Biberacher Seite waren es der starke Lukas Fimpel und der neu in den Kader gerückte Fabian Hermann, die im Angriff für Gefahr sorgten. „Unsere Außen waren heute gut in Form. Hermann auf links und auch Jans und Botezatu auf der rechten Seite haben eine gute Leistung gezeigt“, lobte Ellek seine Flügelspieler. Gegen Ende der ersten Hälfte schaffte es die TG sogar, sich auf 11:8 abzusetzen. Der TV Reichenbach zeigte in Person von Christoph Maile aber dann, warum er aktuell Spitzenreiter ist. Zur Halbzeit hieß es 12:12.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich in der zweiten Spielhälfte fort. Von nun an ging es in der fairen Begegnung noch enger zu. Keine Mannschaft schaffte es, mit mehr als einem Treffer in Führung zu gehen. Meist war es in dieser Phase zwar der Gastgeber, der durch seinen Torjäger Yannik Heetel knapp in Front lag, doch die TG trat als starkes Kollektiv auf und glich immer wieder aus. Timo Jans gelang dann sogar der 22:21-Führungstreffer (51.).

Unruhe durch viele Zeitstrafen

Danach schlug das Pendel aber in die andere Richtung aus. Zwei Treffer von Heetel sorgten für das 23:22 für Reichenbach. Hinzu kam Unruhe durch viele Zeitstrafen in dieser Phase. Zwar meisterte die TG eine Unterzahlsituation in der Schlussphase gut, es gelang aber kurz darauf nicht, eine Überzahl zu nutzen. Der TVR blieb konzentriert seiner Spielweise treu und siegte am Ende mit 28:23. „Reichenbach ist eine Topmannschaft, war am Ende cleverer als wir und hat deswegen verdient gewonnen“, resümierte Ellek.

Nach nun drei Niederlagen in Folge steht die TG mit 8:10 Punkten auf Platz sieben der Tabelle. Zwar waren die Gegner in diesen drei Spielen die Teams, die derzeit die ersten drei Tabellenränge einnehmen, trotzdem ist es Ellek ein Anliegen beim kommenden Heimspiel in der PG-Halle, gegen die SG Hofen/Hüttlingen, endlich wieder zu punkten. „Natürlich ärgern wir uns, dass wir drei Mal in Folge verloren haben. Aber heute waren wir über 50 Minuten mit dem Spitzenreiter auf Augenhöhe“, so Ellek. „Ich bin mir sicher, dass wir bald wieder mit einem Sieg dran sind.“