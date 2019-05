TV Dettingen macht Aufstieg in die B-Klasse perfekt

Die Volleyballerinnen des TV Dettingen haben das Relegationsspiel gegen den TV Nesselwang mit 3:1 (12:25, 25:11, 25:21, 25:22) gewonnen. Durch den Sieg gegen den Tabellenvorletzten der B-Klasse der Eichenkreuz-Liga-Allgäu machte der TVD den Aufstieg in die B-Klasse perfekt.

Die Tribüne der Halle in Dettingen war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die ungewohnt große Zuschauerkulisse schien die TVD-Spielerinnen zu Beginn nervös zu machen. Ein ungenaues Zuspiel und wirkungslose Angriffe führten schnell zu einem verdienten 25:12-Satzgewinn für die Gäste aus Nesselwang. Im zweiten Durchgang waren dann nicht nur die Dettinger Fans voll da, auch die Gastgeberinnen fanden zu ihrem Spiel und dominierten. Mit 25:11 ging der Satz an den TVD. Der dritte Durchgang verlief zunächst ausgeglichen. Mit zunehmender Spieldauer spielten die Dettingerinnen ihre Angriffe konsequenter zu Ende und holten sich Satz drei (25:21). In Durchgang vier musste der TVD lange einem Rückstand hinterherlaufen, zwischenzeitlich führte der TVN mit 19:13. Doch die Dettingerinnen kämpften sich zurück. Sie holten sich den Satz (25:22) und machten damit den Sieg klar.

Die Relegationspartie war auch das Abschiedsspiel für TVD-Trainer Andreas Rossa, der nach neun Jahren aufhört. Die Mannschaft wird zukünftig von Dieter Hörmann betreut.