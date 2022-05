TV Biberach-Hühnerfeld verpasst Oberliga-Aufstieg knapp

Die erste Herrenmannschaft des TV Biberach-Hühnerfeld hat in der Winterhallensaison den Aufstieg in die Oberligastaffel durch eine 2:4-Niederlage gegen den TC Weingarten knapp verpasst. Mit Siegen gegen Friedrichshafen und Sigmaringen sowie einer Niederlage gegen Bad Schussenried II gewann der TVB seine Gruppe. Im Aufstiegsspiel gegen Weingarten entschieden André Maier und Patriz Lutz ihre Einzel für sich, während Lucca Broggi und Michael Schmidberger unterlagen. Weingarten setzte sich letztlich durch zwei Zwei-Satz-Siege in den Doppeln durch.

Die Herren des TVB blicken nun voller Vorfreude auf die anstehende Sommersaison. Nach dem Aufstieg im Vorjahr lautet das Ziel in der Bezirksoberliga ein Platz unter den Top drei. Mit Markus Bergner (LK 4) und Elia Affolter (LK 6) können zwei starke Neuzugänge verzeichnet werden. Im Kader stehen somit: Markus Bergner, André Maier, Elia Affolter (CH), Jan Jensen (DEN), Luca Broggi (CH), Michael Schmidberger, Patriz Lutz, Florian Schmidberger und Sebastian Andris.