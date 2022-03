TV Biberach-Hühnerfeld gewinnt während Corona Mitglieder hinzu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Vorsitzende des Tennisvereins Biberach-Hühnerfeld (TVB), Rudolf Sommer, blickte auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Trotz der Beeinträchtigungen der Corona-Krise sei die Mitgliederzahl des Vereins beeindruckend. Anfang 2020 vor der Krise betrug sie 375, Anfang 2022 sind es 403 Mitglieder.

Sportwartin Martina Wallach konstatierte, dass die Corona-Krise für das Tennisjahr 2021 allgegenwärtig war. So wurde die Winterhallenrunde 2020/2021 nach hoffnungsvollem Start komplett abgesagt. Für die Sommersaison 2021 war lange unklar, ob diese stattfinden konnte. Nach Verzögerung gingen schließlich im Aktiven- und Seniorenbereich fünf Mannschaften an den Start. Als „absolutes Highlight“ bezeichnete sie das Abschneiden der Herrenmannschaft unter dem Mannschaftsführer André Maier, die ungeschlagen den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft hat. Für die Verbandsrunde 2022 wurden sechs Aktive - und Seniorenmannschaften gemeldet. Zusätzlich ist, neu für den TVB, die Ausrichtung von zwei Leistungsklassen-Tagesturnieren geplant. Eines im Jugendbereich und eines im Aktiven- und Seniorenbereich.

Neben dem leistungsorientierten Spielbetrieb berichtete die Sportwartin aber auch, dass wieder eine Damen-Doppel-Mannschaft in der Hobbyrunde starten wird.

Jugendwart André Maier berichtete über die erfolgreiche Arbeit im Jugendbereich. Für die Verbandsrunde 2021 wurden 14 Jugendmannschaften gemeldet. Drei Teams errangen in ihren Staffeln den Meistertitel. Für die Saison 2022 hat der Jugendwart zwölf Teams gemeldet. Finanzvorstand Winfrid Dullenkopf erläuterte, dass der Verein finanziell solide aufgestellt ist.

Bei den Wahlen wurden in ihren Ämtern bestätigt: Winfrid Dullenkopf (2. Vorsitzender und Schatzmeister), André Maier (1. Jugendwart), Silke Müller (2. Jugendsportwartin), Ingo Stibi (Schriftführer), Alexander Wallach (Beisitzer Digitale Medien), Karin Cieslikowski (1. Beisitzerin Jugend), Eric Borges (2. Beisitzer Jugend) und Patriz Lutz (Jugendlicher Beisitzer). Für den ausscheidenden Pressewart Stephan Markefski wurde Karin Cieslikowski berufen.

Mit der Ehrennadel in Silber wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Ursula und Hubert Hagel, Dr. Silke Mattes, Karin und Walter Wespel sowie Walter Steinert ausgezeichnet. Zudem wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Gabriele Seifert und Dr. Friedrich Weindler mit der Ehrennadel in Bronze bedacht.