TV Biberach-Hühnerfeld lädt am Samstag ein

Anlässlich der Eröffnung der Sommersaison lädt der TV Biberach-Hühnerfeld am Samstag, 29. April, von 10 bis 15 Uhr zu einem Besuch der Tennisanlage in der Hermann-Volz-Straße 68 ein. Im Zuge der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ soll allen Interessierten ein Einblick in den Tennissport und das Vereinsleben gewährt werden.

Das Angebot gilt nicht nur für Kinder, auch Erwachsene dürfen nach Angaben des Vereins zum Schläger greifen – alleine oder unter Anleitung. Für Schläger und Bälle ist gesorgt, lediglich Sportschuhe sind erforderlich. Für Tennisinteressierte bietet der Verein außerdem wieder Ferienkurse für Jugendliche und Erwachsene an. Kurs eins ist von 30. Juli bis 3. August, Kurs zwei von 3. bis 7. September. Anmeldung und Information unter www.tvbiberach.de oder auf der Tennisanlage.