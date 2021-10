Turniersieg für TSA-Paar Maier

Andrea und Gerd-Michael Maier von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben bei den Septemberturnieren der Standardtänzer in Halle an der Saale in ihrer Leistungsklasse Senioren III C einen souveränen Turniersieg erzielt. Laut TSA-Mitteilung waren beide ohne jegliche Erwartungen in den Wettkampf gestartet.

Pandemiebedingt war das Startfeld mit fünf Paaren klein. Nach einer Sichtungsrunde ging es in die Endrunde. In allen vier Tänzen (Langsamer Walzer, Tango, Slowfox und Quickstepp) kamen die beiden Biberacher mit gutem Schwung durch das Programm. Bei der Verkündung der Ergebnisse war die Spannung groß, da das Turnier verdeckt gewertet wurde. Schlussendlich wurden Maier/Maier als Sieger des Turniers aufgerufen. Dabei wurden sie von allen fünf Wertungsrichtern in allen Tänzen zwangzimal auf Platz eins gesetzt. „Wir haben nun alle Aufstiegspunkte für die nächsthöhere Tanzklasse. Nach diesem Turniersieg fehlen nur noch drei Platzierungen“, wird Andrea Maier in der Mitteilung zitiert. „Diese hoffen wir noch in diesem Jahr zu erreichen. Vor allem freuen wir uns darauf, in der nächsthöheren B-Klasse komplexere Tanzfolgen präsentieren dürfen.“