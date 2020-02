Turniersieg für TSA-Paar Straub-Neumann/Neumann

Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben das Frühjahrsturnier des ASV Neumarkt in der Altersklasse der Senioren (Sen) IV B gewonnen. Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang Winter erreichten Platz drei bei den Sen IV A.

Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann traten als eines von vier Paaren bei den Sen IV B an. Bereits in der Sichtungsrunde zeichnete sich der Turniersieg des TSA-Paars ab. Im Finale wurden Straub-Neumann/Neumann von den fünf Wertungsrichtern 24 Mal auf Platz eins gesehen. Somit gewannen sie souverän alle fünf Tänze. „Eine lange Sichtungsrunde und anschließend gleich das Finale mit verdeckter Wertung ohne Pause war eine Herausforderung an unsere Kondition“, berichtete Ursel Straub-Neumann. „Aber alle Tänze liefen glatt durch, so dass wir das Turnier richtig genießen konnten.“

In der jüngeren Altersklasse Sen III B starteten Straub-Neumann/Neumann ebenfalls und erzielten den dritten Platz unter sechs Paaren. Wieder gab es nur eine Sichtungsrunde und anschließend das Finale mit geschlossener Wertung. „Mit dieser Erfolgsbilanz, zwei Aufstiegsplatzierungen und weiteren Punkten für die A-Klasse haben wir wirklich nicht gerechnet“, freute sich Reiner Neumann.

23 von 25 möglichen Wertungskreuzen

Als Turniersieger der Sen IV B tanzten Straub-Neumann/Neumann dann noch die nächsthöhere Klasse Sen IV A mit. Dort trafen sie unter anderem auf die Vereinskollegen Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang Winter. Acht Paare waren insgesamt am Start. Mit 23 von 25 möglichen Wertungskreuzen in der Vorrunde bestätigten Kowaschütz-Winter/Winter ihre derzeit sehr gute Form. Sie zogen damit ins Finale der besten sechs Paare ein. In der Endrunde erhielten sie für die fünf Standardtänze – Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstep – jeweils klare Wertungen für den dritten Platz und durften damit ein weiteres Mal aufs Podest steigen.

Am Abend desselben Tags ging es für Kowaschütz-Winter/Winter weiter im sächsischen Radebeul bei Dresden. Der TC Rot-Gold Meißen veranstaltete dort das sächsische Seniorenwochenende. Getanzt wurde auf drei Flächen gleichzeitig. Kowaschütz-Winter/Winter starteten diesmal bei den jüngeren Senioren in der Klasse der Sen III A. Die Vorrunde mit 14 Paaren meisterte das TSA-Paar souverän mit wiederum 23 von 25 möglichen Wertungskreuzen. Am Ende verfehlten Kowa- schütz-Winter/Winter nur knapp die Endrunde der besten sechs Paare und landeten auf Rang sieben. „Wir sind eigentlich voll zufrieden mit unserer Leistung. Unsere restlichen noch fehlenden sechs Aufstiegspunkte für die Leistungsklasse der Senioren IV S werden wir bei den kommenden Turnieren, vielleicht sogar schon bei der im März bevorstehenden Landesmeisterschaft holen“, gab sich Wolfgang Winter optimistisch.