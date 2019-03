Turniersieg für Hergenröther/Walter

Vera Hergenröther und Rainer Walter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben beim Frühlingspokal in Mutlangen das Turnier der Senioren (Sen)-III-B-Klasse gewonnen. Ihre Vereinskollegen Karin und Dieter Schramek erreichten in der nächsthöheren Sen-III-A-Klasse Platz fünf.

Ausrichter des Frühlingspokals war der TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd im Tanzsportzentrum Disam. In der B-Klasse der Sen III (ab 55 Jahren) trat ein kleines Teilnehmerfeld von sechs Paaren an. Schon vom ersten Tanz an kristallisierten sich zwei klare Favoriten heraus: Beate Lever/Gunther Scholl (TC Schwarz-Weiß Reutlingen) sowie Vera Hergenröther/Rainer Walter (TG Biberach). Im Finale gab es dann auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen beiden. Die ersten drei Tänze gingen knapp an die Biberacher, den ; Slowfoxtrott und den Quickstep konnten die Reutlinger für sich entscheiden. Der Turniersieg war Hergenröther/Walter damit aber nicht mehr zu nehmen.

„Die Anspannung vom Turnier davor war weg“, so Vera Hergenröther. „Wir konnten viel raumgreifender, dynamischer, schwungvoller tanzen, fühlten uns insgesamt sicher auf der Fläche. Lediglich leichte Unsicherheiten beim Slowfox und Quickstep waren wieder da. Wir sind jedoch deutlich besser mit Störungen zurechtgekommen und haben schnell wieder ins Programm zurückgefunden.“ Als Sieger der B-Klasse durfte das TSAPaar auch in der A-Klasse starten. „Das war eine gewinnbringende Erfahrung für uns, verbunden mit der Erkenntnis, dass das Niveau hier deutlich höher ist“, sagte Rainer Walter.

Wertungen differieren stark

Neun Paare waren damit in der A- Klasse der Sen III am Start. Den Sprung in die Endrunde der besten sechs Paare schafften Hergenröther/ Walter trotz einiger Wertungskreuze nicht. Karin und Dieter Schramek konnten dagegen vom ersten Tanz an in der Vorrunde überzeugen und zogen mit einem klarem Votum der fünf Wertungsrichter ins Finale ein. In der Endrunde zeigte sich dann, wie groß die Leistungsdichte der Paare war. Über Platz eins waren sich die Wertungsrichter einig, die Wertungen für die Ränge zwei bis sechs differierten von Tanz zu Tanz stark. Zu Platz zwei im Langsamen Walzer und Rang drei im Wiener Walzer erhielten Schrameks in Tango, Slowfoxtrott und Quickstep überwiegend die Platzziffer fünf. Damit landeten sie in der Endausrechnung auf dem fünften Platz.